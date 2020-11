Kreis Segeberg. Der Corona-Lockdown im November kennt viele Geschädigte – die CDU im Kreis möchte ihnen unter die Arme greifen. Der Bundestagsabgeordnete Gero Storjohann, der Landtagsabgeordnete Ole-Christopher Plambeck, die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) sowie die Kommunalpolitische Vereinigung (KPV) im Kreis Segeberg haben sich auf verschiedene Aktionen verständigt.

Storjohann bietet unter gero-storjohann.de alle Infos zur Erlangung der Hilfsangebote aus der Wirtschaftshilfe des Bundes mit einem Finanzvolumen von bis zu 10 Milliarden Euro. Antragsberechtigt sind Unternehmen, Betriebe, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen, deren Geschäft aufgrund der staatlichen Anordnung untersagt ist beziehungsweise wird.

Viele Vermieter verzichten nicht auf die Mieteinnahmen

Der Landtagsabgeordnete Ole-Christopher Plambeck hat seine geplante Landgasthöfe-Tour mit dem Besuch von 16 gastronomischen Betrieben verschoben. Stattdessen plant der KPV-Landesvorsitzende mit den einzelnen Betroffenen via Internet ins Gespräch zu kommen. Die MIT wird gemeinsam mit der KPV im Kreis Segeberg Musikkneipen, Discos und Bars mit Liveauftritten unterstützen. Viele Clubs haben bereits seit Monaten geschlossen oder können durch die Auflagen nur unwirtschaftlich arbeiten. Viele Vermieter verzichten aber nicht auf die Mieteinnahmen.

Der KPV Kreisvorsitzende Uwe Voss, sein Stellvertreter Marek Krysiak und der MIT Kreisvorsitzende Torsten Kowitz werden Gespräche mit Betroffenen und Institutionen wie der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg (WKS) führen und Vorschläge und Anträge für das weitere Vorgehen insbesondere an den Segeberger Kreistag und die Kommunen erarbeiten. Eine Möglichkeit, wäre die Einrichtung eines Hilfsfonds zur zeitnahen unbürokratischen Hilfe im Rahmen der Möglichkeiten und Gesetze. Uwe Voss („Vossi“) ist in der Unterhaltungsbranche und in der Politik zuhause. Für die Lockdown-Betroffenen ist Voss als Koordinator unter 0173/952 99 17 und per E-Mail unter info@uwe-voss.de zu erreichen.

Treffpunkte mit sozialer Funktion unterstützen

„Wir investieren durch den Kreis Segeberg in Kunst und Kultur, veranstalten die Kulturwoche, zeichnen Künstler mit dem Kunst- und Kulturpreis aus, fördern die Musikschule und Jugend musiziert, das Theater in Wahlstedt, das Theater Bad Bramstedt, den Chor-Verein Kisdorf und unterstützen zahlreiche Spielstätten für andere Kulturschaffende im Kreis Segeberg. Das ist gut, richtig und wichtig“, sagt Voss. „Durch dieses Raster fallen jedoch die Treffpunkte mit Musik, die Bands und anderen Musikern eine Bühne zum Broterwerb bieten. Wir möchten diese etwas anderen Kulturstätten und Treffpunkte mit sozialer Funktion unterstützen.“ Nach Meinung des MIT Kreisvorsitzenden Torsten Kowitz wäre die finanzielle Unterstützung auch eine Anerkennung der Musiker, die in den Clubs auftreten.