Bad Segeberg. Stell‘ dir vor, es ist Wahlkampf – aber kein Kandidat darf die Wähler direkt ansprechen. Vor dieser dieser misslichen Situation stehen Dieter Schönfeld (68) und Toni Köppen (38): Sie haben am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl in Bad Segeberg die meisten Stimmen bekommen und treten jetzt am 22. November zu einer Stichwahl an (wir berichteten). Wegen der Corona-Lage mit seinen verschärften Kontaktregelungen müssen beide auf einen richtigen Wahlkampf verzichten – und es trotzdem schaffen, ihre Wähler zu mobilisieren.

Schönfeld denkt daran, Werbekarten zu verteilen

Amsinhaber Dieter Schönfeld will Bürgermeister bleiben

Foto: HA

Amtsinhaber Dieter Schönfeld setzt vor allem auf seinen Bekanntheitsgrad: Er ist seit elf Jahren Bürgermeister in der Kreisstadt und konnte bei der aktuellen Wahl die meisten Stimmen auf sich vereinigen. 39,9 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen auf ihn, bei einer Wahlbeteiligung von 44,7 Prozent. Eine Stichwahl hatte er nach eigenen Worten einkalkuliert. „Natürlich kann ich in Zeiten der Kontaktsperre nicht von Haustür zu Haustür gehen“, sagt Schönfeldt. „Da muss ich mir etwas einfallen lassen.“

Er denkt daran, Werbekarten zu verteilen, aber er konfrontiert die Segeberger auch mit seiner Meinung: „Ich bin der Ansicht, ein Verwaltungsleiter muss die Verwaltungsarbeit beherrschen.“ Dieter Schönfeld ist mit 68 Jahren noch einmal als Kandidat angetreten, weil er „die angefangene Arbeit beenden will“.

Köppen will in den sozialen Medien für sich werben

Herausforderer Toni Köppen will den Amtsinhaber ablösen.

Foto: Burkhard Fuchs

Seinem Herausforderer Toni Köppen fehlt Verwaltungserfahrung, was er selbst allerdings nicht als Nachteil ansieht. Als Verwaltungschef will er schnell den Posten des leitenden Verwaltungsbeamten wiederbesetzen, darüber hinaus Verwaltungslehrgänge besuchen und ein Fernstudium beginnen, um sich mit den Mitarbeitern auf Augenhöhe dienstlich unterhalten zu können. Außerdem kenne er Verwaltungstätigkeit auch durch seine Arbeit als Kreistagsabgeordneter. Wahlkampf will er in den kommenden Wochen vor allem digital betreiben: In den sozialen Medien und auf der eigenen Website.

Bei der Stichwahl kommt es vor allem darauf an, wie sich die der CDU nahe stehenden Wähler entscheiden. Die CDU-Kandidatin Marlis Stagat (49) schied als dritte Kandidatin mit 28,9 Prozent der abgegebenen Stimmen aus dem Bürgermeisterrennen aus. Noch in der Wahlnacht hatte sie ihre Wähler dazu aufgerufen, bei der Stichwahl für Toni Köppen zu stimmen. Eine Vorentscheidung?