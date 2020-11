Kreis Segeberg. Schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zog sich ein 79-jähriger Radfahrer aus Kaltenkirchen bei einem Unfall in Henstedt-Ulzburg zu. Der 79 Jahre alte Mann fuhr am vergangenen Freitag auf dem Radweg neben der Hamburger Straße. Auf Höhe des Norderstiegs lenkte er laut Polizei unvermittelt auf die Straße. Ein 83-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen. Der Radfahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik, der Mann im Auto blieb unverletzt.

Radlerin aus ungeklärter Ursache gestürzt

Passanten der Rendsburger Straße entdeckten am vergangenen Donnerstag eine am Boden liegende 76-jährige Radfahrerin aus Wahlstedt und alarmierten die Polizei. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Hinweise auf einen Unfallbeteiligten liegen nicht vor. Dennoch suchen die Beamten nach Zeugen des Unfalls. Hinweise an 04554/70510.