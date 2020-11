Norderstedt. Noch unsanfter kann man kaum aus dem Schlaf gerissen werden: In der Nacht zum Sonntag, gegen 3.30 Uhr, schreckten viele Anwohner im Bereich der Berliner Allee aus dem Schlaf hoch. Auf ihr Wohnhaus gegenüber des Einkaufszentrums Herold-Center war eine große alte Kastanie gestürzt. Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt wurde alarmiert und war mit ihren Einsatzkräften wenige Minuten später vor Ort. Der etwa 18 Meter hohe Baum war im Bereich des Wurzeltellers abgebrochen und nach dem Sturz an der Fassade des Mehrfamilienhaus zum liegen gekommen. Dabei gab es Beschädigungen an der Fassade und am Dach.

Der Baum wurde mit einer Motorsäge Stück für Stück angetragen

Der Baum lehnte an der Fassade.

Foto: FFGarstedt

Die Feuerwehr fuhr die Drehleiter aus und begann, Stück für Stück, den Stamm des Baumes mit einer Motorkettensäge abzutragen. Um den Baum gegen ein Wegrutschen zu sichern, kamen dabei sowohl die Winde des Rüstwagens, als auch ein Mehrzweckzug zum Einsatz. Der massive Baum ragte bis in das dritte Obergeschoss und lehnte an den Balkons. Der ganze Einsatz zog sich so über mehrere Stunden.

Die Anwohner kümmerten sich rührend um die Feuerwehrleute

Nach dem ersten Schreck erholten sich die Anwohner schnell und versorgten die Einsatzkräfte während des Einsatzes mit Getränken, sowie bei Sonnenaufgang mit frischen Brötchen und Kaffee eines Bäckers aus dem gegenüberliegenden Herold-Center.

Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt war mit insgesamt 14 Einsatzkräften im Einsatz. Gegen 9.30 Uhr und somit knapp sechs Stunden nach der Alarmierung konnten die letzten Kräfte wieder einrücken. Zur Ursache und Schadenhöhe am betroffenen Objekt kann seitens der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden.

Wer hat übersehen, dass der Baum eine große Gefahr darstellte?

Klar scheint zu sein, dass es bis Sonntag unentdeckt blieb, dass der große Baum offenbar eine große Gefahr darstellte und kurz vor dem Abbrechen war. Es gibt viele Fragen, die schleunigst beantwortet werden müssen.