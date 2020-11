Bad Segeberg . Die letzte Wahl war für Segebergs Bürgermeister Dieter Schönfeld (68) noch ein Selbstgänger. Kunststück – 2015 war er der einzige Kandidat. Am Sonntag hingegen hatten die 14.400 wahlberechtigten Segeberger richtig Auswahl, denn mit Marlis Stagat (49) und Toni Köppen (38) standen eine starke Gegenkandidatin und ein starker Gegenkandidat auf dem Wahlzettel.

Der Amtsinhaber holte 39,9 Prozent der Stimmen

So war es für Wahlbeobachter wenig überraschend, dass es am Ende des Wahlabends keinen Sieger gab – nur eine Verliererin, wenn man so will. Marlis Stagat bekam 1851 oder 28,9 Prozent Stimmen und damit die wenigsten im Feld. Schönfeld, seit elf Jahren im Amt, konnte 2559 Stimmen oder 39,9 Prozent erreichen und ließ den Kreistagsabgeordneten Köppen mit seinen 2001 Stimmen oder 31 Prozent auf dem zweiten Platz. Die Wahlbeteiligung lag bei mittelprächtigen 44,7 Prozent. Wer nun in den kommenden sechs Jahren Bürgermeister der Kreisstadt Bad Segeberg werden wird, muss in einer Stichwahl in zwei Wochen am Sonntag, 22. November ermittelt werden.

Corona bedingte Leere im Ratssaal

Die Wahl unter Corona-Bedingungen sorgte für ungewohnte Verhältnisse am Wahlabend. Im Ratssaal konnten keine Bürgerinnen und Bürger das Eintrudeln der Wahlergebnisse aus den Wahllokalen verfolgen. Ergebnisse gab es lediglich online auf bad-segeberg.de. 1620 Wähler machten ihr Kreuzchen per Briefwahl und mieden den Gang in eines der 14 Wahllokale.

Schönfeld glaubt an einen Sieg in der Stichwahl

Amtsinhaber Dieter Schönfeld Schönfeld war mit seinem Ergebnis zufrieden. „Natürlich will ich bei der Stichwahl mehr als 50 Prozent erreichen. Ich bleibe gesprächsbereit und bin weiter leistungsfähig. Ich kann mit gutem Gewissen den Bad Segebergern raten, mich zu wählen.“ Er sei „Bürgermeister für alle Bürger“, auch wenn er seit 49 Jahren der SPD angehöre, die ihn auch unterstützt.

Auch Köppen zeigt sich vor der Stichwahl optimistisch

Toni Köppen zeigte sich zuversichtlich, dass er die Stichwahl in zwei Wochen gewinnen kann. „Die Bad Segeberger Bürger wollen eine Veränderung. Das ist mit dem Wahlergebnis heute deutlich geworden“, sagt der IT-Manager eines Baubeschlag-Unternehmens in Flensburg, der in Seekamp in Seedorf wohnt. „Es wird eine Generationenwahl sein. Die Jugend hatte Bürgermeister Schönfeld nicht auf dem Schirm. Sie wurde vernachlässigt und regelrecht vergessen.“ Viele seien abgewandert, die Stadt sei immer älter geworden. „Ich will die Verwaltung und die Stadt Segeberg modernisieren und digitalisieren. Wir müssen das Potenzial in der Kreisstadt ausschöpfen.“

Marlis Stagat ruft zur Wahl von Toni Köppen auf

Unterstützung bekommt er dabei von Marlis Stagat. Die Vorsitzende der Unternehmergemeinschaft „Wir für Segeberg“ nahm ihre Niederlage sportlich. „Klar bin ich enttäuscht. Ich habe das Beste gegeben. Ich stehe weiter für einen Wechsel an der Spitze im Rathaus. Deshalb appelliere ich an alle, die mich gewählt haben, jetzt ihre stimme für Toni Köppen abzugeben.“