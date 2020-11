Kreis Segeberg. Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir veröffentlichen täglich unsere Rätsel-Kolumne – gesucht wird der Name einer bekannten Persönlichkeit. Los geht’s!

Im Jahre 1703 zogen zwei Büttel einen gefesselten Mann durch London zum Pranger, wo der Delinquent drei Tage lang am Schandpfahl dem Spott des Pöbels ausgesetzt sein sollte. Dort hatte sich Volk zusammengerottet.

Doch als der Gefangene endlich am Pfahl gefesselt stand, blieben Tätlichkeiten und Schmährufe aus. Im Gegenteil – die Menge bejubelte den Verurteilten und bewarf seinen Käfig mit Blumen, bis die verstörten Schergen der Obrigkeit den Unglücklichen auf unbefristete Zeit in den Kerker zurückführten. Die einzige erhaltene Beschreibung seiner Person stammt von einem Steckbrief: mittelgroße Statur, dunkelbraune Haare, meist Perückenträger, Hakennase, scharfes Kinn, graue Augen, ein Muttermal am Mund. Dass ausgerechnet der Mann vom Pranger zum Volkshelden avancierte, hatte seine bisherige Biografie kaum erahnen lassen.

Als Exportkaufmann, Strumpfwarenhändler und Ziegelfabrikant war er mehrfach gescheitert, hatte die reiche Mitgift seiner Frau durchgebracht und einen Bankrott mit anschließender Schuldhaft hinter sich. Der wortgewandte Hasardeur hatte sogar das hochstaplerische Bravourstück fertiggebracht, eine Farm, auf die er keinerlei Rechtstitel besaß, über einen Strohmann gewinnbringend seiner eigenen Schwiegermutter zu verkaufen. Später betätigte sich der verkrachte Kaufmann als politischer Journalist – mit einigem Erfolg. Ungeachtet seiner flexiblen Geschäftsmoral besaß der Mann Überzeugungen, zu denen er – zumindest zeitweise – bedingungslos stand. Als Puritaner und bekennender Anhänger der Oranier befand er sich in Opposition zu den regierenden Torys, die ihre Gegner mit extremen Steuern belegten und politisch kaltstellten. Daraufhin reagierte der Journalist mit der Streitschrift: „Der kürzeste Weg, um mit Andersgläubigen fertig zu werden“, in der er mit beißendem Spott der Regierung empfahl, ihre Gegner doch gleich auf die Galeeren oder an den Galgen zu schicken. Das brachte ihn umgehend ins Gefängnis, wo das vor dem Pranger noch jubelnde Volk seinen Interims-Helden schnell vergaß. Derart alleingelassen, stellte sich der Journalist in den Dienst der Regierung, spionierte als „informeller Mitarbeiter“ in politischen Redaktionen und Parteibüros.

Erst als 60-Jähriger schrieb er den Roman, der 1720 erschien und ihn in kurzer Zeit berühmt machte: Die Geschichte eines Schiffbrüchigen, der während seines unfreiwilligen Aufenthalts auf einer Insel zum inneren Frieden findet. Der geistige Vater dieser heute noch populären Romangestalt fand diese Ruhe bis zum eigenen Tode nie – er starb am 26. April 1731 in London.

Wie hieß der Autor?

