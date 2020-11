Norderstedt. Ein Fahrrad ist bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Frühförderung Norderstedt schon in Betrieb, ein Elektro-Auto folgt jetzt: Beides sind Spenden der Lotterie „GlücksSpirale“. Propst Frie Bräsen hat jetzt den Schlüssel für den diakonieblauen Elektro-VW Up an die Leiterin der Frühförderung, Annette Grunwaldt, und ihre Stellvertreterin, Sarah Langghein übergeben. „Ich finde es eine tolle Kombination, für Menschen und gleichzeitig für die Umwelt etwas Gutes zu tun“, sagte der Propst. „Und es ist besonders schön, dass so etwas von außen gefördert wird.“

Laut Grunwaldt werde das neue Auto vom gesamten Team für Fahrten zu den Familien genutzt, um die Kinder dort in ihrem Lebensumfeld zu fördern. Genau für diese Einätze sei man auf das Auto angewiesen. Andrea Makies, kaufmännische Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes, des Trägers der Einrichtung, empfindet die Spende daher als einen Glücksfall: „Das Team der Frühförderung ist ständig unterwegs zu Familien, weil es wichtig ist, mit früh geförderten Kindern zu Hause therapeutisch zu arbeiten. Sie müssen viel Material mitnehmen zu den Familien in Norderstedt, Quickborn und Umgebung. Das kleine E-Auto ist optimal.“

Frühförderung betreut 14 Klienten

Die Frühförderung Norderstedt ist ein Angebot für Familien mit Kindern, die in ihrer Entwicklung auffällig sind, zum Beispiel auf Grund einer Frühgeburt oder einer verzögerten Entwicklung in Bereichen wie Sprache oder Bewegung, oder die eine Behinderung haben. Mehr als 30 pädagogische und therapeutische Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter betreuen 140 Klienten im Alter von der Geburt bis zur Einschulung in Frühförderung, interdisziplinärer Komplexleistung, Einzelintegration und Therapie.

Corona erschwert die Arbeit. Annette Grunwaldt: „Die Zeit ohne Kita, ohne Spielplätze war für viele Kinder nicht einfach. Wir freuen uns deshalb, wieder losfahren zu können. Aktuell haben wir enorm viele Anfragen von Familien.“ Und die können jetzt alle e-mobil beantwortet werden.