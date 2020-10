Norderstedt. Das für diesen Sonntag angesetzte Regionalliga-Heimspiel bei Eintracht Norderstedt gegen den Heider SV fällt aus. Lange war unklar, ob die Fußballpartie unter den aktuellen Corona-Einschränkungen stattfinden kann oder nicht. Am späten Donnerstagabend teilte die Gesundheitsbehörde des Kreises Segeberg Eintrachts Präsident Reenald Koch nun mit, dass ein weiterer Spielbetrieb vorerst nicht möglich ist.

Der Kreis Segeberg, zu dem Norderstedt gehört, wird vom Robert Koch-Institut (RKI) als Risikogebiet eingestuft. Der Inzidenzwert lag am Donnerstag bei 68,5 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Die neue Verordnung, die der Kreis in dieser Woche erlassen hat, besagt, dass bei Kontaktsportarten wie Fußball maximal zehn Personen außerhalb und innerhalb geschlossener Räume gemeinsam Sport treiben dürfen. Ab Montag gilt dann die Regelung der Bundesregierung. Sie verbietet den kompletten Amateur- und Freizeitsportbetrieb für den gesamten November. Demnach können die Eintracht-Fußballer frühestens ab Dezember wieder spielen.