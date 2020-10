Zeitreise ins Bad Bramstedt früherer Jahrhunderte

Kreis Segeberg. Seit August wird ein Stück der B 206 erneuert, in dessen Nähe ich wohne. Die alte Fahrbahn wurde komplett entfernt, jetzt wird die neue aufgetragen, demnächst soll alles fertig sein. Ein paar Wochen ohne die Straße, was macht das schon, hatte ich gedacht. Bis ich bemerkte: das ist ein völlig anderes Leben.

Die Straße an sich war ja noch da. Allerdings ungefähr so, wie sie vielleicht früher gewesen ist, vor etlichen Jahrhunderten. Eine holprige, asphaltlose Schotterpiste mit Schlaglöchern, welche nach stärkeren Regenfällen locker Kleinwagenfahrer samt Vehikel verschluckten. Man durfte dort auch gar nicht fahren. Nur als Anlieger und auch nicht jederzeit. Deshalb war es für mich zeitweise ratsam, meinen Wagen irgendwo weit weg zu parken, um ihn überhaupt mal nutzen zu können.

Einkäufe wurden plötzlich mit dem Fahrrad erledigt – ein echter Wettbewerbsnachteil, wenn man Klorollen hamstern will, echt unfair. Kapitale Baumaschinen rödeln den ganzen Tag, ständig vibriert das Geschirr im Schrank. James Bond wäre sehr glücklich hier. Er bräuchte seinen Wodka-Martini bloß ungerührt auf den Tisch stellen – geschüttelt wäre der von allein.

Doch abends und an den Wochenenden folgte stets die Entschädigung. Nicht der Cocktail – obwohl, zugegeben, manchmal schon. Es herrschte paradiesische Ruhe. Alle Bauarbeiter fort, sämtliche Baumaschinen stumm, kein Durchgangsverkehr. Dank Corona entfiel fast jeglicher Flugverkehr. Im Garten hörte man jede Vogelstimme. Und als einmal auf dem Wirtschaftsweg am jenseitigen Bramau-Ufer ein Pferdefuhrwerk vorbei klapperte, war die Zeitreise-Illusion perfekt. So muss es hier im 19. Jahrhundert gewesen sein. Und lange davor.

Jetzt trägt man auf dem neuen Straßenabschnitt feinsten Rennpistenasphalt auf. Wenn die Sperren abgeräumt werden, wird der Durchgangsverkehr wieder einfallen, die Raser an der Spitze. Irgendwann treiben sie’s zu bunt und man muss das Tempo begrenzen, die neue Straße wieder aufreißen und eigens Hindernisse einbetonieren. Vielleicht sollte man dieses Stück Bundesstraße einfach so lassen, wie es neulich noch war. Schlaglochpiste. Unser Postbote kriegt wieder eine Postkutsche anstelle dieses blöden Elektrokarrens, der immer so leise um die Ecke kommt, dass ich mich jedes Mal furchtbar erschrecke und ersten im letzten Moment beiseite hüpfe. Die Welt würde sich etwas entschleunigen und beruhigen, wenigstens hier bei mir. Das könnte ich gut ab.