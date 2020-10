Inzidenz bei 57,4: Kreis verschärft Corona-Auflagen

Maskenpflicht gilt jetzt in den Innenstädten von Bad Bramstedt, Bad Segeberg und Kaltenkirchen.

Kreis Segeberg. Am Mittwoch war es soweit. Zum ersten Mal ist der Kreis Segeberg rot eingefärbt in der Corona-Übersichtskarte von Deutschland, die das Robert-Koch-Institut laufend aktualisiert. Kaum hat der Kreis zu Wochenbeginn die Marke von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner und Woche gerissen, schnellen die Zahlen der Neuinfektionen so hoch, das nun auch die 50er-Marke überschritten wurde – und zwar mit 57,4 sehr deutlich. Tendenz: Steigend.

Die Nachverfolgung der Infektionsketten wird für den Infektionsschutz des Gesundheitsamtes immer schwerer. „Auf die vergangenen 14 Tage entfallen rund 25 Prozent aller gemeldeten Corona-Fälle seit Ende Februar“, sagt Kreissprecherin Sabrina Müller. Es gelinge nicht mehr jede Kontaktperson tagesaktuell zu informieren. „Hinzu kommen immer mehr Fälle, bei denen nicht ermittelbar ist, wo sich jemand angesteckt hat.“

Auf jeden Infizierten kommen zum Teil 30 Kontaktpersonen

Im Gegensatz zum Frühjahr hätten die Infizierten eine vielfach höhere Anzahl an engen Kontaktpersonen. „Teilweise kommen auf einen Infizierten bis zu 30 Menschen, die von uns angerufen werden müssen. Und selbst wenn es nur fünf sind: Bei 52 Neuinfektionen wie am Dienstag sind das über 250 Kontaktpersonen“, sagt Müller. Derzeit arbeitet der Infektionsschutz mit einem Kernteam, das aus 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht. Zusätzliche Unterstützung kommt aus anderen Bereichen der Kreisverwaltung – auch am Wochenende. Im Wechsel stehen bis zu 80 Kräfte bereit.

Acht Soldatinnen und Soldaten unterstützen das Gesundheitsamt

Aufgrund der Brisanz der Lage hat der Kreis Segeberg mittlerweile Unterstützung bei der Bundeswehr angefordert. „Ab Mitte nächster Woche wird der Infektionsschutz von acht Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten unterstützt. Dies zunächst für vier Wochen mit der Option auf Verlängerung.“ Die Kreisverwaltung rüstet Besprechungsräume derzeit zu Büros um.

Ab dem heutigen Donnerstag gelten im ganzen Kreisgebiet verschärfte Corona-Auflagen. Landrat Jan Peter Schröder hat am Mittwoch eine entsprechende Verordnung erlassen. Schröder: „Wir befinden uns in einer weltweiten Krise. Jeder und jede Einzelne ist jetzt mehr denn je gefragt. Unser aller Verhalten entscheidet in den vor uns liegenden Wochen und Monaten ganz maßgeblich über den Verlauf der Pandemie und damit auch über unsere Zukunft.“

Maskenpflicht: Mund-Nase-Masken müssen von Erwachsenen und Kindern ab sechs Jahren überall dort getragen werden, wo Menschen dichter und länger zusammenkommen. Im Kreis wurden die Innenstadt von Bad Bramstedt, die Fußgängerzone von Bad Segeberg und der Bahnhofsvorplatz in Kaltenkirchen als derartige Bereiche ausgewiesen.

Schulen: Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer müssen ab der 1. Jahrgangsstufe auch innerhalb der Unterrichtsräume und in anderen einer Kohorte zugewiesenen Bereichen verpflichtend Maske tragen.

Gastronomie: Auf Kreisebene gilt noch die Regelung, dass zwischen 23 und 6 Uhr des Folgetages geschlossen sein muss – zumindest bis Ende der Woche. Bund und Länder haben sich aber offenbar auf eine bundesweite Schließung der Gastronomie im November geeinigt – nur noch Außer-Haus-Verkauf wäre dann möglich, wie im Frühjahr. Der Verkauf von alkoholhaltigen Getränken ist Tankstellen, Kiosken und Supermärkten ist in der Zeit von 23 bis 6 Uhr untersagt.

Sozialkontakte: Es dürfen sich nur noch maximal zehn Personen im öffentlichen Raum treffen und aufhalten. Auch an Veranstaltungen im privaten Wohnraum und auf dem dazugehörigen Grundstück dürfen maximal zehn Personen außerhalb und innerhalb geschlossener Räume teilnehmen. Bei Festen, Empfängen, Führungen und Exkursionen sowie jeglichen privaten Feiern sind, innen wie außen, maximal zehn Personen erlaubt.

Veranstaltungen: Egal ob Märkte, Konzerte, Vorträge, Lesungen, Theater, Kino – mehr als 100 Besucher sind gleichzeitig nicht zugelassen, egal ob drinnen oder draußen. Wochenmärkte sind von der 100er-Beschränkung ausgenommen, hier gilt eine Maskenpflicht.

Sport: Sofern Mindestabstände beim Sport nicht eingehalten werden können (Kontaktsport), dürfen innerhalb und außerhalb von Sportanlagen höchstens zehn Personen teilnehmen. In Abhängigkeit vom Hygienekonzept dürfen bis zu 100 Personen innerhalb und außerhalb geschlossener Räume zuschauen, wenn Abstand ausreichend möglich ist.

Die Verordnung gilt zunächst für die kommenden sieben tage – und vorbehaltlich der Vorlagen, die von Bund und Land noch kommen könnten.

53 Infizierte im Altenheim Steertpogghof

Am Mittwoch verschärfte sich die Lage im Altenheim Steertpogghof. Dort sind 20 Neuinfektionen aus dem Umkreis des Hauses hinzugekommen. Insgesamt sind im Steertpogghof nun 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie und 39 Bewohnerinnen und Bewohner positiv getestet worden. Im Altenpflegeheim Haus im Park hatten sich vier Bewohner und zwei angestellte angesteckt. Hier ist die Lage laut Kreis unverändert.

Kreisweit gab es am Mittwoch 51 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl steigt auf 835, 237 sind aktuell infiziert. In Quarantäne sind 802 Menschen, acht Personen liegen in Kliniken, eine auf der Intensivstation.