81-Jährige in einer Bäckerei überfallen

Bad Segeberg. Zwei junge Männer haben in Bad Segeberg eine 81-jährige Frau überfallen. Am Mittwoch rief die Polizei Zeugen auf, sich zu melden. Tatzeit war bereits Sonnabend, 17. Oktober. Die Rentnerin befand sich gegen 12.30 Uhr sich in einer Bäckereifiliale an der Ecke Hamburger Straße/Kurhausstraße. Als sie nach dem Einkaufen bezahlt hatte und ihr Portemonnaie in die Jackentasche stecken wollte, schubste einer der Täter die 81-Jährige. Sein Komplize entriss der Frau das Portemonnaie. „Beide seien daraufhin in unbekannte Richtung geflohen“, teilte die Polizei mit. „Es handelte sich um eine auffällige Geldbörse mit Tigermuster.“ Die beiden Täter sind etwa 15 bis 30 Jahre alt Männer und etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß und schlank. Beide waren dunkel gekleidet und trugen vermutlich Jogginghosen und Turnschuhe. Sie sind dunkelhaarig und könnten aus dem arabischen Raum stammen. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 04551/ 8840.

( tz )