Die ungeschminkte Wahrheit empörte viele Besucher

Die Besucher waren entsetzt, und die Ausstellung des Münchener Kunstvereins im Jahre 1839 hatte ihren Skandal. Man kannte und schätzte die hehren, romantischen Werke von Meistern wie Caspar David Friedrich oder Philipp Otto Runge – Stimmungsbilder, die den mystischen Moment zum Ausdruck bringen sollten, „da der Künstler den Zusammenhang mit dem Universum spürt.“ Und nun hatte ein 31-jähriger Ex-Apotheker dem „Volk der Dichter und Denker“ ganz ungeschminkt ausgemalt, wie profan sich hierzulande das Dasein kreativer Geister darstellen konnte: Seine Nachtmütze auf dem Haupt, liegt der verseschmiedende Schöngeist auf seinem Lager in karger Dachkammer, ein zerschlissener Regenschirm schützt vor Tropfwasser – im Wolkenkuckucksheim sind ein paar Sparren locker.

Über dem Bett ist das Versmaß mit allen Hebungen und Senkungen an die Wand gekritzelt. Ein anderes Graffiti enthüllt jedoch, was selbst für hochfliegende Geister überlebenswichtig ist. Auf dem schmalen Mauerstück neben der Kammertür hat der Dichter unter der in griechischen Buchstaben geschriebenen Überschrift „Brot“ eine Liste seiner Lebenshaltungskosten notiert.

Den Bildbetrachtern wird angesichts der spärlich möblierten Kammer – Ofen, Stiefelknecht, kein Kleiderschrank, leere Flasche als Kerzenständer – sofort klar, dass sehr viel mehr als trockenes Brot in diesem Haushalt kaum auf dem Speisezettel stehen wird.

Und wofür das alles? Des Poeten Werke sind offenbar unverkäuflich. In der linken, unteren Ecke des Bildes stehen alte Manuskripte säuberlich als Brennmaterial gebündelt, zur geöffneten Offenluke schaut ein weiteres, zerfleddertes Elaborat heraus, fertig zum verheizen.

Das Gemälde, vom Maler durchaus selbstironisch gemeint, empörte viele kunstsinnige Kritiker. Aber es bediente auch weit verbreitete (und schlimme) Vorurteile gegen scheinbar weltferne Intellektuelle, die sich nicht mit einem aufs Materielle gerichteten Dasein begnügen wollen. Dem Maler selbst verschaffte es den beruflichen Durchbruch. Er malte erfolgreich Bücherwürmer, Hochzeiter, Kakteenfreunde. Am Abend seines erfüllten Lebens dichtete er gelassen: „Doch will getrost ich wandern,/und wird der Vorhang fallen,/so gönn’ ich gerne andern,/den Frühling neu zu malen!“

Wie hieß der Maler?

