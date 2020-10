Norderstedt. Was Menschen in der Öffentlichkeit liegengelassen und nicht mehr im Fundbüro abgeholt haben, kommt in Norderstedt regelmäßig unter den Hammer. Doch in Corona-Zeiten können sich die Bietenden nicht wie üblich in der Rathaustiefgarage treffen, die Fundstücke begutachten und dann auf den Zuschlag nach Handzeichen durch den Auktionator hoffen. Für die diesjährigen Fundstücke – eine kleine Auswahl hier im Foto – muss man sich bis Mittwoch, 28. Oktober, unter norderstedt.de/versteigerung anmelden. Dann bekommt jeder Teilnehmer am 5. November eine Zehn-Minuten-Privataudienz mit den Stücken (Maskenpflicht!) und kann seine Gebote danach in einer Urne einwerfen. Die Stadt gibt dem Höchstgebot dann den Zuschlag oder entscheidet bei gleichlautenden Geboten per Los.