Kreis Segeberg. Landrat Jan Peter Schröder hatte es bereits am vergangenen Freitag angekündigt – am Montag wurde es Gewissheit. Im Kreis Segeberg ist die Zahl von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) wies am Montag eine Inzidenz von 39,3 aus.

Am Sonnabend war es schon weit

Bereits am Sonnabend hatte der Wert bei 35,4 gelegen. Der Corona-Ausbruch im Norderstedter Altenpflegeheim Steertpogghof mit zwölf Infizierten, davon zehn die im Kreis wohnhaft sind, ließ die Zahlen über die Schwelle von 35 treten. Weil es sich nach Einschätzung von Landrat Schröder um gut eingrenzbares Ereignis handelt, hatte dies noch keine Auswirkung auf die Bürgerinnen und Bürger des Kreises. Nun ist der Wert von 35 aber auch ohne die Fälle im Steertpogghof überschritten.

Es bestehe nun eine „erhöhte Viruszirkulation auf Bevölkerungsebene, die nicht mehr eingrenzbar ist“, teilt der Kreis mit. Ab Dienstag, 27. Oktober, gelten daher im gesamten Kreisgebiet neue und verschärfte Corona-Auflagen, die in einer Allgemeinverfügung beschrieben werden.

Maskenpflicht: In öffentlichen Bereichen, in denen Menschen länger und dichter zusammenkommen, etwa belebte Fußgängerzonen, muss ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) getragen werden. Das gilt laut Verfügung in der Fußgängerzone am Kirchenbleeck in bad Bramstedt und in der Fußgängerzone in Bad Segeberg, inklusive der Fläche für den Wochenmarkt. Die Regelung gilt für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren. Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können und dies glaubhaft machen können, sind davon ausgenommen.

Gastronomie: Betriebe in der Gastronomie müssen von 23 bis 6 Uhr des Folgetages geschlossen sein. Gäste müssen Restaurants bis 23 Uhr verlassen haben.

Veranstaltungen: An Veranstaltungen im öffentlichen Raum, also auch in Gastronomiebetrieben, bei denen es keine festen Sitzplätze gibt und bei denen der Gästekreis nicht wechselt, dürfen maximal 25 Personen teilnehmen. Das gilt für innen und außen. Beispiele sind Feste, Empfänge, Führungen und Exkursionen sowie jegliche Art privater Feiern.

Märkte: Im Außenbereich dürfen sich maximal 500 Personen gleichzeitig auf dem Markt (und ähnlichen Veranstaltungen mit wechselnden Besuchern) aufhalten, in geschlossenen Räumen maximal 250. Das gilt auch, wenn es für die Gäste feste Sitzplätze gibt, die sie höchstens kurzzeitig verlassen, also bei Konzerten, Vorträgen, Lesungen, in Theatern oder Kinos.

Private Feiern: Im privaten Wohnraum und auf dem dazu gehörigen Grundstück dürfen maximal 15 Personen außerhalb und innerhalb geschlossener Räume zusammen sein.

Sport: Innerhalb und außerhalb von Sportanlagen, drinnen wie draußen, dürfen nicht mehr als 25 Personen gemeinsam Sport treiben. In Abhängigkeit vom Hygienekonzept dürfen bis zu 250 Personen innerhalb und 500 Personen außerhalb geschlossener Räume zuschauen, wenn ausreichend Sitzplätze mit Abstand vorhanden sind. Stehplatzangebote müssen mit dem Kreisgesundheitsamt abgestimmt werden. Alle Zuschauer müssen Masken tragen, die aktiven Mannschaftssportlerinnen und -sportler in Pausen.

Die Allgemeinverfügung gilt zunächst für sieben Tage. Abhängig von der weiteren Inzidenzentwicklung wird dann über eine Verlängerung oder veränderte Maßnahmen entschieden.

Rücksicht, Umsicht, Einsicht – die Bürger haben es in der Hand, sagt Schröder

„Leider steigen die Fallzahlen auch im Kreis Segeberg deutlich. Lassen Sie uns alle gemeinsam daran arbeiten, die Infektionen wieder zu verringern“, appellierte Landrat Schröder an die Bürgerinnen und Bürger. „Das kann aber nur gelingen, wenn wir die jetzt geltenden Regeln konsequent einhalten und lieber einmal zu viel auf etwas verzichten als zu wenig.“

Rücksicht, Umsicht, Einsicht: Dies seien die Verhaltensweisen, die in den kommenden Wochen und Monaten über den Verlauf der Pandemie entscheiden werden. Schröder: „Wir haben selbst in der Hand, wie es weitergeht.“

Die Allgemeinverfügung gilt zunächst für sieben Tage. Abhängig von der weiteren Inzidenzentwicklung wird dann über eine Verlängerung oder veränderte Maßnahmen entschieden.