Tangstedt. Wow, was für ein Feinschmecker-Festessen! Gastköchin Cornelia Poletto zeigte am Wochenende anlässlich des 34. Schleswig-Holstein Gourmet Festivals in der Gutsküche auf Gut Wulksfelde in Tangstedt, warum sie zu den besten Köchinnen Deutschlands gehört. Was sie zusammen mit Rebecca und Matthias Gfrörer und dem engagierten Gutsküchen-Team auf die Teller brachte, war großes italienisches Gourmet-Kino mit Produkten vom Gut Wulksfelde und dem Umland – transparent, ökologisch einwandfrei und köstlich zubereitet.

Beide Abende waren lange im Voraus ausgebucht. Die rund 120 Gäste kamen angesichts des mediterranen Fünf-Gänge-Menüs aus schleswig-holsteinischen Produkten ins Schwärmen. „Dass sich Cornelia viele Gedanken gemacht hat, was sie aus unseren frischen Hof-Produkten für ihre Küche nutzen kann, ist bei unseren Gästen sehr gut angekommen. Bezugslose Küchen mit exotischen Nahrungsmitteln rücken immer mehr aus dem Fokus raus“, erzählt Matthias Gfrörer, der sehr gern mit seiner ehemaligen Chefin am eigenen Herd stand.

Der Starter, Italienischer Kaviar in der Dose serviert, entpuppte sich als Beluga-Linsen-Salat mit warm geräuchertem Eismeerlachs und Wulksfelder Kartoffelstampf – eine wahre Köstlichkeit aus der Heimat. Die Feinschmecker fühlten sich sicher bei genügend Abstand zwischen den Tischen mit ansprechender Tafelkultur und Schutzmaßnahmen. Von jedem Platz aus konnte man das eifrig werkelnde Team in der offenen Küche beobachten. Dabei sprang der fröhliche Funke der warmherzigen Profiköchin Cornelia Poletto rüber, die sich prima mit dem Gastgeber-Ehepaar Gfrörer verstand. „Ich schaue auch privat gern in der Gutsküche vorbei, denn das Gut Wulksfelde ist ein gutes Beispiel für artgerechte Aufzucht von Schweinen, Hühnern und Enten. Das spiegelt sich auch in der Qualität des Fleisches wider“, sagte die 49-Jährige.

Seit 2011 orientiert sich Cornelia Poletto in ihrem gleichnamigen Restaurant in Hamburg-Eppendorf an der traditionellen italienischen Küche. Die Hanseatin ist nebenbei für das „The Twins by Cornelia Poletto“ in Shanghai mitverantwortlich, in vielen TV-Formaten mit ihrem Fachwissen zu sehen, verfasst zahlreiche Kochbücher und hat jetzt auch ein eigenes Magazin: Das „Cornelia Poletto“, das vom Jahreszeiten Verlag verlegt wird. In ihrer Freizeit reitet die Mutter gern zusammen mit ihrer Tochter auf den eigenen Pferden aus und setzt sich für wohltätige Zwecke beispielsweise als Schirmherrin des Altonaer Kinderkrankenhauses ein.