Norderstedt. Ein sauberes Dutzend sang und spielte auf der Bühne im Kulturwerk, was Stimmen und Instrumente hergaben. Vier harmonische Stunden lang. Die The Blues Company und die Jimmy Reiter Band spielten gegen Corona an und gegen alles, was die Welt derzeit aus den Angeln hebt. Und sie spielten um den ersten Norderstedter Blues-Battle-Pokal des Kulturvereins Blueswerk und hatten daran mächtig viel Spaß – das Publikum auch.

Ausverkauft war der erste Blues-Wettstreit, jedenfalls nach Corona-Bedingungen. Normal bietet der große Saal 400 Plätze, nun durften nur 70 Zuhörerinnen und Zuhörer hinein. Die ersten Reihen waren geräumt, die anderen Plätze mit viel Abstand zueinander verteilt. Die Entlüftungs- und Heizungsanlage des Kulturwerks bereitet in Corona-Zeiten wegen der Aerosole Probleme, es blieb kühl im Saal, doch die Stimmung, die von den Bands über die Rampe rauschte, wärmte rasch durch. Klatschen verboten, der Wunsch nach Zugabe stand auf Plastik-Plakaten.

Vorweg: Beide Bands erhielten den ersten Norderstedter Blues-Battle-Pokal, und für alle Musiker gab’s die Trophäe, einen Plexiglas-Würfel in Kleinformat. „Das Publikum hat gewonnen, wir alle haben gewonnen, wir haben unter diesen Corona-Bedingungen eine Spitzen-Party gefeiert!“, freute sich Blueswerk-Leiter Miro Berbig, bevor er das Publikum für den Heimweg noch einmal die Corona-Regeln mitgab.

Doch zuvor dankten die Bands nach dem langen Blues-Fest ihren neuen Fans mit der Zugabe „Kidney Stew“ , die vor allem durch den großen Bläser-Satz mit Trompete, Sopran-, Tenor- und Alt-Saxofon ein sattes Bigband-Format erhielt. Beide Bands kommen aus Osnabrück und kennen sich, doch in voller Besetzung wie beim Norderstedter Blues-Battle war das Konzert auch für die Musiker ein Novum. „Dass wir alle gemeinsam spielen, ist Welt-Premiere“, freute sich Mike Titré aus London und erzählte, wie er dem Brexit entkam – er wurde Deutscher. „Unser nächster Song ist Shakey Ground, und der passt so richtig in die Zeit“, kündigte der Sänger und Gitarrist von der Blues Company den nächsten Song an und ließ mit den elf Musikern einen klaren satten Blues los. Sie spielten sich gegenseitig an, stachelten sich zu schnelleren Tempi auf, Augenkontakt, die zwei Drummer droschen ihre Becken um die Wette, Gitarren gingen auf Kuschelkurs, während Mike Titré mit der Mundharmonika gegen die Saxofone anspielte. „The Only Thing“ rockten die Bands mit viel Drive und Harmonie, bevor Tosho Todorovic („Es geht um das, was ich nicht auf dem Kopf habe!“) den „Friseur“-Song „Mr Clearhead Blues“ ansagte. Mit „Let’s Work Together“ schwörte Mike Titré alle noch einmal auf die Corona-Regeln ein. „Gemeinsam schaffen wir das! Es ist eine Wonne, hier zu sein und für euch zu spielen“, rief Todorovic dem Publikum zum Abschied zu.