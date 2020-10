Kreis Segeberg. Die Zahlen der Corona-Infektionen im Kreis Segeberg steigen weiter. „Wir gehen davon aus, den Schwellenwert von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen möglicherweise heute noch oder am Wochenende zu überschreiten“, sagte Landrat Jan Peter Schröder am Freitag. Weitere Einschränkungen für die Kreisbürger seien damit aber vorerst nicht verbunden. Der Grund: Zehn aktuelle Fälle stammten aus dem Alten- und Pflegeheim Steertpogghof in Norderstedt. Das Geschehen gelte als eingrenzbares Ereignis, werde nicht in der Berechnung der allgemeinen Sieben-Tage-Inzidenz berücksichtigt und habe entsprechend keine Auswirkungen auf die Bevölkerung. „Strengere Regeln für die gesamte Bevölkerung wären in diesem Fall nicht gerechtfertigt“, so Schröder. Im Steertpogghof seien zehn Bewohner sowie zwei Mitarbeiter positiv getestet worden – beide wohnen nicht im Kreis Segeberg. Die komplette Einrichtung steht unter Quarantäne. Für Sonntag sind Tests aller Mitarbeiter und Bewohner veranlasst.

Klar ist: Wenn am Wochenende weitere Fälle dazukommen, könnte der 35-Fälle-Inzidenzwert auch ohne die Infizierten des Steertpogghofs überschritten werden. „Dann werden wir eine Allgemeinverfügung erlassen, die dann Auswirkungen für das gesamte Kreisgebiet mit sich bringen wird. Darüber informieren wir die Bürger dann aktuell gesondert“, sagt Landrat Schröder.

„Der Ausbruch in dem Alten- und Pflegeheim zeige aber, dass sich zunehmend wieder ältere Menschen, die zur Corona-Risikogruppe gehören, mit dem Virus infizieren. Schröder: „Es ist meine Überzeugung, dass es unser aller Pflicht ist, bei unserem Verhalten nicht nur auf uns selbst zu gucken, sondern auch auf diejenigen, die darauf angewiesen sind, dass andere rücksichtsvoll sind.“

Kreisweit gab es bis Freitag 16 weitere nachgewiesene Covid-19-Neuinfektionen: Ein Reiserückkehrer aus der Türkei, sechs Kontaktpersonen zu positiven Fällen und neun Personen mit unbekannter Infektionsquelle. Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten steigt damit auf 680. Wieder als genesen gelten 560 Menschen. Aktuell sind 113 Personen mit Corona infiziert.

In einer Kindertagesstätte in Norderstedt hat sich außerdem eine Mitarbeiterin mit Corona infiziert. Sie wohnt in einem anderen Kreis. Für 30 Kinder und 30 Mitarbeiter wurde eine Quarantäne angeordnet. Alle werden Anfang der kommenden Woche getestet. Die Ermittlungen des Segeberger Infektionsschutzes dauern an.