Norderstedt. Aufmunternde Solidaritätsbekundungen erreichten sie täglich. „Haltet durch“, „Kopf hoch“, „macht bloß weiter“ schrieben die Fans des Music Stars an die Konzertveranstalter des Live-Musikclubs am Harksheider Markt, sagt Wolfgang Sedlatschek. Das tue gut und zeige, wie sehr die Kulturfreunde den Musikclub in ihr Herz geschlossen hätten, den die Corona-Krise arg gebeutelt hat. 30 neue Mitglieder seien in diesem Jahr eingetreten, nur einer ausgetreten. Seit dem Konzert von Don Gallardo am 7. März darf der Club keine Live-Konzerte mehr vor Publikum veranstalten. Und ein Ende dieser behördlichen Beschränkungen ist nicht in Sicht.

Doch die Macher des Music Stars, die sonst 100 Live-Konzerte im Jahr ohne Eintrittsgeld veranstalten, haben sich ebenso wie viele Unternehmen, die auf Homeoffice und Videokonferenzen setzen, dem Internet verschrieben. Seit dem Lockdown hätten sie etwa 20 Live-Konzerte auf der Videoplattform YouTube online gestreamt, berichtet Sedlatschek. Zuletzt die „Charly Schreckschuss Band“. Am Sonnabend, 24. Oktober, folgt das nächste Konzert mit dem Folk-Singer-Songwriter Joseph Parsons. Beginn ist wie immer um 20 Uhr.

Etwa 20 Konzerte wurden bereits online übertragen

4600 Abonnenten „aus aller Welt“ schauten sich diese Streaming-Angebote aus Norderstedt regelmäßig an, freut sich Sedlatschek. Diese virtuellen Zuschauer haben sich einmal kostenlos auf der Homepage des Vereins registrieren lassen und werden per Mail über das nächste Konzert informiert. Aber selbstverständlich könne sich jeder Internetuser jederzeit auch ohne vorherige Anmeldung diese bis zu zweistündigen Konzerte live und danach auch als Aufzeichnung im Netz ansehen. Wer allerdings live dabei sein möchte, müsse eben am 24. Oktober um 20 Uhr auf der YouTube-Seite „Norderstedtmusik“ eingeben und auf den entsprechenden Link zum Live-Streaming klicken. Wie bisher wird also regelmäßig im Music Star live gespielt, gesungen und gerockt – nur eben ohne Publikum.

Das tut dem Veranstalter und den Musikern gleichermaßen weh. So finanzierten sich die Eintritts-freien Konzerte über freiwillige Spenden, die bis zu 100 Zuschauer seit gut 20 Jahren nach dem Konzert in ein Sparschwein steckten, erklärt Ulf Woitakowski, der für die Lichttechnik im Music Star zuständig ist. „Das Schwein gibt es jetzt natürlich nicht mehr.“ So fehlten jedes Mal 200 bis 600 Euro an Einnahmen, die sonst den Musikern zugute kämen. Auch die Übernachtungs- und Verpflegungskosten sowie Gema-Gebühren trüge der Verein mit seinen 320 Mitgliedern. Zum Glück habe die Stadt mitten in der Corona-Krise im Sommer eine Art Rettungsfonds für die Kultur- und Sportvereine der Stadt mit mehreren Hunderttausend Euro gespeist, aus dem auch der Music Star mit einer mittleren vierstelligen Summe bedacht wurde. „Davon können wir das Essen, die Hotelkosten und einen Teil der Gagen zahlen“, sagt Sedlatschek. „Dafür sind wir der Stadt sehr dankbar.“

Die meisten Bands kommen jetzt aber nicht mehr aus Übersee, sondern aus der näheren Umgebung. Wegen der vielen Reisebeschränkungen und Corona-Auflagen mache es für Musiker aus den USA keinen Sinn, für wenige Konzerte vor noch weniger Zuschauern aufzutreten. So wohnt auch Joseph Parsons, der eigentlich US-Amerikaner ist und bereits etwa 15-mal im Music Star aufgetreten ist, in Deutschland. Danach tritt am 14. November der Singer-Songwriter Kay Kankowski mit Band auf, der um die Ecke in Schleswig-Holstein lebt.

Die Music-Star-Macher nutzen die freie Zeit, die sie durch Corona gewonnen haben, indem sie den Club und vor allem die Technik modernisieren. Bis zu zehn Kameras statt vorher acht könnten jetzt die Live-Konzerte von allen Seiten beleuchten. Neue Kabel für Ton- und Lichttechnik seien installiert worden, sagt Sedlatschek. „Wir streamen alle Konzerte in Full-HD-Technik.“

Solange die Abstands- und Hygieneregeln in Clubs wie dem ihren gelten, werde es keine Live-Konzerte mit Zuschauern am Harksheider Markt geben, betont Woitakowski. „Wir können und werden hier keine Hygieneregeln mit Nasen-Mundschutz, Registrieren der Adressen aller Gäste, Alkohol- und Körperkontaktverbot gewährleisten.“ Dazu sei der Platz viel zu eng. Und es gebe auch keine Klimaanlage.

Aber Sedlatschek hält seine Fangemeinde solange mit zusätzlichen Schmankerln bei Laune. So habe er in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche frühere Live-Konzerte von Ende der 90er-Jahre, wie zum Beispiel von Steve Young, auf YouTube hochgeladen, wo inzwischen etwa 700 Live-Konzerte aus dem Music Star anzusehen und zu hören sind. Besonders stolz sei er darüber, dass der frühere Gitarrist von den Black Crowes, Marc Ford, auf seiner neuesten Scheibe Live-Mitschnitte aus Norderstedt veröffentlicht habe. „Wir machen hier weiter, bis es nicht mehr geht.“