Bad Segeberg. Die schönsten Blumen blühen im Verborgenen lautet ein fernöstliches Sprichwort. Manchmal trifft das auch auf gewisse andere Dinge zu. Kleine Schätze, die in Vergessenheit geraten sind. Eine Schallplattensammlung zum Beispiel, die Reiseschreibmaschine – oder das alte Dampfradio. Manchmal trifft es auch auf liebenswerte Berufe zu, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Oder etwa doch?

Beispiel Tankwart. Von den Anfängen der Massenmotorisierung bis in die frühen 1970er-Jahre gehörte der Service-Mann im grauen Kittel zur Zapfsäule wie das Amen zum Gebet. Der schnelle Griff zur Pistole war ihm vorbehalten – das Betanken ausschließlich Männersache. Windschutzscheibe putzen, Ölstand kontrollieren, das alles gehörte selbstverständlich dazu. ,,Nimm Dir Zeit und nicht das Leben“ war ein gängiger Slogan der Tankstellenkette Gasolin, deren Aufkleber mit dem Konterfei des freundlich lächelnden Tankwarts sich Autofahrer gern ans Heck ihres VW Käfer brezelten.

Diese Zeiten sind vorbei. Mit dem unaufhaltsamen Aufstieg der SB-Tankstellen Anfang der 1970er-Jahre wurde alles anders. Auf einmal durfte jeder ran an die Pistole – und billiger war das Selbstgezapfte obendrein. Der Tankwart hatte ausgedient und verschwand nach und nach von der Bildfläche in der Versenkung.

Doch es gibt ihn noch - auch wenn man schon sehr genau hinschauen muss, um ihn zu finden. Dabei ist Tankwart in Schleswig-Holstein nach wie vor ein Lehrberuf. Drei Jahre dauert die Ausbildung. Einer, der sich entschlossen hat, Tankwart zu werden, ist Joshua-Elias Vekios (19) aus Bad Oldesloe, der bei der Nordoel-Tankstelle an der Eutiner Straße in Bad Segeberg zupackt. ,,Es macht mir Spaß, und es gibt immer wieder etwas Neues, was ich lernen kann. Es wird nicht langweilig“, sagt der Auszubildende.

Joshua bugsiert einen frisch gewaschenen Renault aus der Fahrzeughalle auf den Hof, poliert das Armaturenbrett, trocknet die Türschweller, pflegt die Gummidichtungen mit einem Spezialmittel ,,damit alles schön geschmeidig bleibt“, wie der junge Mann verrät. Er geht um das Fahrzeug herum, tupft mit dem Lappen ein paar winzige Wassertropfen von der Motorhaube, sprüht noch etwas Politur auf den roten Lack, verleiht den Scheinwerfergläsern mit dem Fliegenschwamm den letzten Schliff.

Nach einem Unfall, wusste Joshua: „Ich werde Tankwart“

Dann öffnet Elias die Haube, kontrolliert Ölstand, Wischwasser und wirft einen Blick auf den Bremsflüssigkeitsbehälter. Wie ein klassischer Tankwart eben. ,,Alles in Ordnung“, sagt der junge Mann und lächelt zufrieden. Jetzt nur noch schnell den Reifendruck und die Profiltiefe kontrollieren – fertig. In wenigen Minuten will die Besitzerin ihren gereinigten Wagen abholen.

Joshua ist einer von sieben jungen Männern im Alter von 18 bis 24 Jahren, die zurzeit im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Lübeck (IHK) zum Tankwart ausgebildet werden. Es ist einem Zufall zu verdanken, dass Joshua vor zwei Jahren die Ausbildung begann: ,,Ich war damals dabei, in Lübeck bei der Firma Possehl meinen Realschulabschluss zu machen“, erzählt der junge Mann, der noch zu Hause bei seinen Eltern in der Hansestadt wohnt. ,,Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, als eine Frau mit ihrem Wagen von einer Tankstelle runtergefahren ist. Sie hat mich nicht gesehen und mich voll umgesemmelt.“

Vom Unfall trägt Joshua zahlreiche Prellungen und eine Gehirnerschütterung davon. Für zwei Monate ist er außer Gefecht gesetzt. ,,Ich habe dadurch so viel Unterricht versäumt, dass ich mich entschlossen habe, eine Lehre zu beginnen“, sagt er. Aber das Angebot an Ausbildungsplätzen für junge Leute ohne Realschulabschluss ist begrenzt. ,,Es gab nicht so viel. Tankwart klang interessant. Mein Onkel lebt in einer Kleinstadt bei Tessaloniki. Er ist Kfz-Meister. Mit ihm habe ich früher viel rumgeschraubt“, verrät Joshua. ,,Ich bin Grieche mit einem deutschen Pass. Ich habe ein Praktikum bei der Avia-Tankstelle in Bad Schwartau gemacht und mich dann spontan entschlossen, Tankwart zu werden.“

Die Arbeit gefällt ihm. ,,Ölwechsel und Reifenwechsel machen, Lampen tauschen, dem Meister beim Bremsen machen über die Schulter schauen, dazu Wagenpflege und Verkauf – als Tankwart ist man ein richtig kleiner ,Kaeffzetti’“, schwärmt Elias. Doch das Arbeitsklima in dem Lehrbetrieb gefällt ihm nicht – und so wechselt er nach einem Jahr von Bad Schwartau an die Nordoel-Tankstelle in Bad Segeberg. Hier liegt für ihn der Schwerpunkt auf Wagenpflege. ,,Manche Leute fahren mit einer totalen Schmutzbude vor. Da ist jahrelang im Auto nichts passiert. Man fragt sich, wie man in so ein Auto überhaupt noch einsteigen kann“, sagt der Auszubildende. ,,Dann gibt es Leute, die haben nur ein paar Staubkörner auf dem Lack und sagen, der Wagen ist voll schmutzig und muss dringend gereinigt werden.“

Kassieren und Ware auffüllen gehört ebenfalls zu seinen Aufgaben. Joshua geht an dem lebensgroßen Tankwart-Maskottchen im Verkaufsraum vorbei und tritt vor die Tür. Die Pflege der Zapfsäulen und das Nachfüllen von Frischwasser sind dran. Ein Kunde drückt ihm bei der Gelegenheit seine Autofußmatten in die Hand. Joshua bläst sie mit dem ,,Tornado“ aus – ein Luftdruckreiniger mit verschiedenen Duftnoten. Und was ist mit Tanken? ,,Das kommt sehr selten vor“, sagt Joshua. ,,Manchmal bittet eine ältere Dame darum, ihr beim Tanken behilflich zu sein. Das mach ich natürlich gern“, sagt der junge Mann. Auch beim Nachfüllen von Ad Blue für moderne Dieselmotoren steht er bereit.

Ausbildung stützt sich auf eine Verordnung von 1952

Einmal pro Woche geht’s an die Berufsschule nach Neumünster. ,,Als ich zum ersten Mal da war, saßen in dem Raum sieben Leute. Ich dachte, wow, da kommt ja gleich noch jemand. Kam aber nicht“, erzählt Elias. Tankwart zählt nun mal nicht gerade zu den zukunftsorientierten Berufen. Die Ausbildung stützt sich im Wesentlichen auf eine Verordnung aus dem Jahr 1952. Fachrechnen, Fachkunde und Wirtschaft sowie Politik sind die drei Säulen der theoretischen Ausbildung. Welche Betriebsstoffe gibt es? Was haben die Angaben auf den Reifen zu bedeuten? Wo misst man den Ölstand und die Bremsflüssigkeit? Was ist bleifreies Benzin? Wie ist das Mischungsverhältnis für Zweitaktmotoren? Wann stellt man wo welches Aktionsregal am besten auf, damit der Kunde zugreift? Beispiele die illustrieren, dass die Ausbildung irgendwo im vorigen Jahrhundert steckengeblieben sein muss. Aktuelle Fragen – etwa zum Thema E-Mobilität oder kaufmännisches Rechnen – werden nicht erörtert. Punkte, die auch die IHK bemängelt und gern im Ausbildungsplan des Tankwarts sehen würde. Joshua stört das nicht wirklich. Er ist froh, dass er einen Job gefunden hat, der ihm richtig Spaß macht – auch wenn für ihn mit einem Monatsgehalt von 600 Euro im dritten Lehrjahr keine großen Sprünge drin sind. Theoretisch könnte er nach seiner Ausbildung eine Tankstelle pachten. Aber das ist für ihn erst mal kein Thema. Dann schon eher ein Job bei der Polizei oder bei der Bundeswehr, sagt er – und gönnt sich zum Feierabend eine Zigarette auf der kleinen Terrasse hinter dem Tankstellengebäude.

Kurz darauf trifft die Kundin ein, um ihren blitzblanken Renault abzuholen. Sie inspiziert das Fahrzeug von allen Seiten. ,,Klasse! Der Wagen sieht wirklich toll aus“, freut sich die Mitarbeiterin der Segeberger Kliniken. ,,Wo ist denn eigentlich dieser nette junge Tankwart mit dem ich vorhin telefoniert habe?“ Da ist Joshua, der nette junge Tankwart, mit seinem alten VW Golf IV längst über alle Berge. Manches blüht eben im Verborgenen.