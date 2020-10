Kreis Segeberg. Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen.





1886 kaufte der Makler Harvey H. Wilcox die Cahuenga Valley Ranch – ein Besitz von Kleinstadtgröße. Die Gattin des Maklers reiste an, um die bescheidene Immobilie zu inspizieren. Im Zug lernte sie eine Dame kennen, die von ihrem Sommerhaus plauderte, das sie „Stechpalmenwald“ genannt hatte. Frau Wilcox fand den Namen bezaubernd und taufte ihren neuen Besitz um. Ab sofort hieß die Cahuenga Valley Ranch „Stechpalmenwald“, auf Englisch: Hollywood.

1887 wurde das Gebiet parzelliert. Um den Namen zu rechtfertigen, pflanzte man Hunderte von Stechpalmen, die einige Jahrzehnte später restlos abgeholzt wurden – auf den herabfallenden Früchten gerieten nämlich etliche Automobile ins Schleudern. Während der frühesten Jahre galt Hollywood als ruhiger, vornehmer Vorort für Pensionäre. Dann jedoch entdeckte die aufstrebende Filmindustrie das verschlafene Nest mit dem drehfreundlichen Schönwetter. Grundstücke waren hier billig, Schuppen und einfache Hütten günstig zu mieten. Das erste dauerhaft produzierende Filmstudio Hollywoods hauste 1913 in einem Stall – in der einen Hälfte befanden sich Studio und Büro des Produzenten Cecil B. DeMille, in der anderen standen Pferde. Wurden diese gewaschen, lief die Brühe ins Büro, wo DeMille seine Füße trocken hielt, indem er sie in den Papierkorb steckte...

Die Branche boomte. Bereits ein Jahrzehnt später bebauten Hollywoods Filmgesellschaften riesige Studiogelände. Stolz prangte auf dem Mount Cahuenga der viersilbige Name des Baugebiets in 20 Meter hohen Buchstaben. Doch spätere Jahrzehnte brachten nicht bloß Krisen für die Filmindustrie, sie nagten auch an den Riesenlettern. 1977 präsentierte sich der Schriftzug nur noch dreisilbig. Alle „O“’s waren umgefallen, der Rest war zerschossen und zerflettert. Die örtliche Handelskammer startete eine Kampagne zur Rettung des Wahrzeichens. „Playboy“-Herausgeber Hugh Hefner ließ sich für 45.000 Dollar das „Y“ widmen. Rockstar Alice Cooper kaufte ein „O“ und widmete es dem Andenken an den Komiker Groucho Marx. Andere Prominente erwarben den Rest. Am 11. November 1977 weihte man den restaurierten Schriftzug „Hollywood“ feierlich neu ein, aber die einstmals angehängte Silbe war endgültig dahin.





Wie hieß der ursprüngliche, vollständige Schriftzug auf dem Mount Cahuenga? Die Antwort steht morgen im Abendblatt. In der Montagausgabe fragten wir nach dem Namen einer Frauengestalt der griechischen Mythologie. Gemeint ist Medea.