Kaltenkirchen/Nützen. „Mein Wunsch ist es, dass wir im kommenden Jahr um diese Zeit die Einweihung unseres neuen Amtsgebäudes schon hinter uns haben“, sagte Klaus Brakel (68). Ob die Hoffnung des Amtsvorstehers des Amtes Kaltenkirchen-Land und Bürgermeisters von Nützen in Zeiten von Corona in Erfüllung geht, bleibt abzuwarten.

Immerhin: Am Freitag erfolgte die offizielle Grundsteinlegung des sechs Millionen Euro teuren Bau-Projekts auf dem 5000 Quadratmeter großen Grundstück im Nützener Gewerbegebiet an der A 7 gegenüber dem Logistikzentrum des Internet-Riesen Amazon.

Das ehemalige Ackerland am Kirchenweg an der Grenze zu Kaltenkirchen gehörte zuvor dem inzwischen verstorbenen Landwirt und Reifengroßhändler Jürgen Engler. Der Quadratmeterpreis war günstig, einige Fördermittel gewährte der Kreis Segeberg, die Kreditzinsen der Bank betragen maximal 1 Prozent.

So soll der Neubau der Amtsverwaltung Kaltenkirchen-Land einmal aussehen. Die Einweihung soll in einem Jahr erfolgen.

Torsten Ridder, leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Kaltenkirchen-Land, ist froh, dass der Neubau zwei Monate nach dem ersten Spatenstich endlich ins Rollen kommt: „Wir müssen so schnell wie möglich aus unserem 63 Jahre alten Amtsgebäude an der Schmalfelder Straße in Kaltenkirchen raus. Die Räumlichkeiten für 28 Mitarbeiter sind viel zu klein.“

Die Nutzfläche des neuen Projekts beträgt 1750 Quadratmeter, das alte Gebäude hatte nur 500 Quadratmeter. Bis zu 40 Mitarbeitende werden künftig in neun Fachbereichen dort ihren Amtsgeschäften nachgehen. Und Arbeit gibt es genug: Zum Bereich Kaltenkirchen-Land gehören die Gemeinden Alveslohe, Hartenholm, Hasenmoor, Lentförden, Nützen und Schmalfeld.

In der durch Knicks und Eichen geprägten Lage mit Blick auf die Ohlau schafft der zweigeschossige Bau mit Pultdach als „Atriumhaus“ seinen ganz eigenen Ort. Hinzu kommt ein Kubus für das Foyer und Trauzimmer. Je nach Wunsch können die Brautpaare aber auch draußen vor der Tür die Urkunden unterschreiben. Das Gebäude ist als Nullenergiehaus unter Verwendung von Erdwärme und Photovoltaik konzipiert. Die Architekten-Gemeinschaft Winking, Froh GmbH, die sich seit der Gründung durch 130 erste Preise in nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnet hat, erhielt 2019 bei einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag für die Generalplanung des Projekts.

„Erst war ich skeptisch, ob die Projektlage richtig ist, doch bald wurde ich sicher: Sie hat viele Vorteile“, sagte Martin Froh, einer der fünf Geschäftsführer des in Hamburg und Berlin ansässigen Unternehmens, bei der Grundsteinlegung. „Ich kenne mich hier gut aus. In Kaltenkirchen wurde ich geboren, hier wuchs ich auf, und für den in Planung befindlichen Anbau des Rathauses sind wir auch verantwortlich.“

Welchen Namen wird das neue Amtsgebäude tragen? „Die Menschen im Umland sollen das in einem Wettbewerb entscheiden“, sagt Amtsvorsteher Brakel. Sein Vorschlag?: „Amt im Auenland“. Der Neubau der Amtsverwaltung soll Ende 2021 eingeweiht werden.