Henstedt-Ulzburg. Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagmorgen beobachtet haben, wie auf dem Parkplatz unmittelbar hinter einer Bäckerei an der Wilstedter Straße in Henstedt-Ulzburg ein Autofahrer vermutlich beim Rangieren ein anderes Auto angefahren hat – und sich dann aus dem Staub machte. Der Vorfall ereignete sich zwischen 10 und 10.30 Uhr, bei dem beschädigten Auto handelt es sich um einen dunkelblauen Opel Insignia, bei dem ein Sachschaden von etwa 4000 Euro entstand. Hinweise an die Polizei unter 04193/991 30.