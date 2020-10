Kreis Segeberg. Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir veröffentlichen täglich unsere Rätsel-Kolumne – gesucht wird der Name einer bekannten Persönlichkeit. Los geht’s!





Was hatte sie nicht alles für Jason getan: den Vater verraten, ihren Bruder in eine tödliche Falle gelockt, eine gefahrvolle Flucht durchgestanden, fern der Heimat geheiratet, zehn lange Jahre im Exil verbracht. Drei Söhne hatte sie ihm geboren. Doch nun liebte Jason eine Jüngere und forderte die Scheidung.

Begonnen hatte die Geschichte um 1300 v. Chr. mit einem Thronfolgestreit im mykenischen Königreich Jolkos. Anstelle des eigentlich als Herrscher legitimierten Jason hatte dessen Bruder Pelias die Regierung an sich gerissen. Pelias zeigte sich scheinbar zur Machtübergabe bereit, allerdings nur unter einer Bedingung: Jason sollte dem Kolcherkönig Aietes das berühmte Goldene Vlies entreißen, das Fell eines goldenen Widders. Der Geforderte akzeptierte die Aufgabe und ließ ein Schiff bauen. Die „Argo“ besaß 50 Ruder, bedient von Göttersöhnen und legendären Recken.

Nach vielen Abenteuern erreichten die Argonauten Kolchis. Aietes dachte nicht daran, den Fremden das Goldene Vlies auszuhändigen. Flugs stellte er scheinbar unmöglich zu erfüllende Forderungen an Jason: Wenn es diesem gelänge, mit zwei feuerspeienden Stieren einen Acker zu pflügen, dort Drachenzähne zu sähen und die daraus sofort sprießenden Riesenkerle allesamt zu vernichten, nur dann könne er das begehrte Vlies mitnehmen.

Damit schien der Fell-Fall erledigt. Doch die zauberkundige Tochter des Aietes hatte sich in den strahlenden Draufgänger Jason verliebt. Mit magischer Kraft betäubte sie die Vlies-Wachen, stahl das Goldstück und floh mit den Argonauten. Als die betrogenen Verfolger näherkamen, lockte die verliebte Verräterin deren Anführer in einen tödlichen Hinterhalt – ihren eigenen Bruder Absyrtos.

Nun konnte Jason die Bedingung Pelias’ erfüllen. Doch der ignorierte die ursprüngliche Abmachung, und die Tragödie nahm ihren Verlauf. Jason und seine Gattin fanden Exil beim Korintherkönig Kreon. Der Mykener verliebte sich in Kreons hübsche Tochter. Die gehörnte Ehefrau rächte sich grausam: Mit vergifteten Kleidern ermordete sie Glauke und Kreon. Danach wollte sie erst Jason und dann sich selbst töten. Doch in geistiger Verwirrung tötete sie stattdessen ihre drei Kinder und entschwand in einem drachenbespannten Wagen durch die Lüfte. Vor den Leichen seiner dahingeschlachteten Söhne beging der verzweifelte Jason Selbstmord.





Wie hieß die verratene Verräterin?

