Bad Bramstedt. Die ärztliche Mitarbeiterin des Klinikums Bad Bramstedt, die positiv auf das Covid-19-Virus getestet wurde (Abendblatt berichtete in der Wochenendausgabe) zeigt momentan nur leichte Symptome. Wie das Klinikum am Sonntag mitteilte, sei die Infektion nicht auf den klinischen Betrieb, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach auf das private Umfeld der Betroffenen zurückzuführen.

In einer Pressemitteilung heißt es: „Alle direkten Kontaktpersonen, sowohl ärztliches und pflegerisches Personal als auch betroffene Patienten wurden sofort getestet, alle Abstrichtests liegen vor und verliefen mit einem negativen Ergebnis.“ Innerhalb des Klinikums seien zurzeit weder Patienten noch Mitarbeitende an Covid 19 erkrankt. Die betroffene ärztliche Mitarbeiterin befinde sich, in enger Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt, seit vergangener Woche in häuslicher Quarantäne.

Das Klinikum teilt zudem mit, dass in Anbetracht der steigenden Zahlen an Corona-Erkrankungen auch im Kreis Segeberg künftig alle Patienten bei der Klinikaufnahme getestet werden. Darüber hinaus sollen mit dem Einsatz von Schnelltests die Zeitfenster der Unsicherheit zwischen Abstrich und Ergebnis reduziert werden.