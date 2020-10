Norderstedt. „Aber bitte mit Sahne“ gehört zweifellos zu den größten Hits von Udo Jürgens. In dem Song aus dem Jahr 1976 geht es um das Schicksal der vier älteren Damen Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane, die sich regelmäßig in der Konditorei treffen und „zum Sturm auf das Kuchenbüfett“ blasen. Nacheinander sterben die Damen – als Letzte Liliane, die vom Pfarrer mit „rührenden Worten“ zu Grabe getragen wird.

Wer den Hit mal wieder live gesungen hören möchte, sollte sich eine Karte für eine Vorstellung in der „TriBühne“ am Mittwoch, 28. Oktober, sichern. Unter dem Titel „Aber bitte mit Dame!“ steht dann ab 19.30 Uhr eine Hommage an den 2014 gestorbenen Komponisten und Sänger auf dem Programm.

Als Sänger-Duo werden Charlotte Heinke und Peter Frank, begleitet von dem Trompeter Dirk Lentschat, dem Saxofonisten und Flötisten Thomas Zander, dem Bassisten Sebastian Brand und dem Schlagzeuger Sebastian Frank auf der Bühne stehen. Charlotte Heinke war schon im Udo-Jürgens-Musical „Ich war noch niemals in New York“ dabei. Sie erlebte Udo Jürgens sechs Jahre während der Entstehung und Erstproduktion seines Musicals und erzählt in der „Aber bitte mit Dame“-Show von ihren Begegnungen mit dem Entertainer. Diese Geschichten und Anekdoten sind die Basis für die Schlager und Balladen, die sie solo und mit Peter Frank im Duett singt.

„Charlotte Heinke und Peter Frank haben mein Herz berührt – zwei absolute Profis mit viel Seele und Können. Sie lieben die Musik meines Vaters, das fühle ich in jeder Note“, schrieb Udo Jürgens’ Tochter Jenny Jürgens im September 2017 über die Show.