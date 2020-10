Kreis Segeberg. Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir veröffentlichen täglich unsere Rätsel-Kolumne – gesucht wird der Name einer bekannten Persönlichkeit. Los geht’s!





Am 5. Dezember des Jahres 1637 besuchte der französische König ein Kloster außerhalb der Hauptstadt, um mit Schwester Luisa Angelica, einer alten Weggefährtin, zu plaudern. Die Plauderei zog sich in die Länge, und da inzwischen ein orkanartiger Sturm den weiten Rückweg in die Stadt ungemütlich erscheinen ließ, entschied sich der König, die Nacht im nahen Louvre-Palast, dem Sitz der Königin, zu verbringen. Die sah ihren Gatten ansonsten höchst selten – die frostige Beziehung zwischen dem Herrscherpaar bot der klatschsüchtigen Pariser Gesellschaft bereits seit Jahren Anlass zu pikanten Gerüchten.

Anna von Habsburg war die Schwester Philipps IV. von Spanien. Bereits mit 13 Jahren hatte man sie mit dem Dauphin Frankreichs vermählt. Der anfängliche Respekt voreinander wich bald gegenseitiger Abneigung. Die mittlerweile seit 25 Jahren andauernde Ehe war kinderlos geblieben.

Mit ihren nun 37 Lebensjahren galt die Königin nach zeitgenössischen Begriffen längst als alte Frau. Noch heute rätseln die Historiker, was an jenem 5. Dezember 1637 die entfremdeten Gatten dazu bewog, einmal mehr das Nachtlager miteinander zu teilen – war es ein Ausbruch neuerwachter Sympathie, eine Hofintrige oder schlicht der Sturm?

Wundersamer noch als der böige One-Night-Stand erschien gar die prompte Schwangerschaft der Regentin und die pünktliche Geburt eines strammen Thronfolgers am 5. September 1638 – exakt neun Monate nach dem königlichen Da capo.

„Dieudonné“ – zu Deutsch: Gottesgeschenk – lautete der zweite Vorname des unverhofften Sprösslings. Das heizte erneut öffentliche Spekulationen an: Denn diesen Namen verlieh man nicht selten den Kindern unbekannt gebliebener Väter.

Doch der König erkannte seinen Sohn an, allen bösen Gerüchten zum Trotz. Die zarten Frühlingsgefühle zwischen dem Herrscherpaar allerdings hielten kaum länger vor als ein Windstoß. Die Königin verzieh ihrem Mann niemals dessen strikte Anweisung an die Ärzte, im Falle einer kritischen Geburt unbedingt das Kind zu retten – auch auf Kosten des Mutterlebens.

Mutter und Baby überlebten. „Dieudonné“ besaß bereits in seiner ersten Stunde zwei Zähne, verschliss damit acht Ammen und biss sich auch später selbstbewusst durch sein fast 77 Jahre währendes Dasein. Gern bezeichnete er sich als „deo minor, sed orbe maior“ – kleiner als Gott, aber größer als der Erdkreis.





Wie hieß der Junge, der zum sonnigen König heranwuchs, mit erstem Vornamen?

Die Lösung steht am Montag im Abendblatt. In der Freitagausgabe fragten wir nach einem römischen Feldherrn, der gegen die Germanen eine vernichtende Niederlage hinnehmen musste und sich noch auf dem Schlachtfeld das Leben nahm. Es ist Quinctilius Varus, die nach ihm benannte Varusschlacht (auch Schlacht im Teutoburger Wald oder Hermannsschlacht) ereignete sich 9. n. Chr. Als Ort der Schlacht werden verschiedene Stätten in Ostwestfalen, Norddeutschland und in den Niederlanden vermutet.