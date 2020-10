Norderstedt. Bereits am Mittwoch, 14. Oktober, ist es gegen 13.45 Uhr vor der Haltelinie der Ampelanlage Marktplatz zur Einmündung der Straße Am Exerzierplatz mit Fahrtrichtung zur Ulzburger Straße zu einem Streitgespräch zwischen einer Autofahrerin (41) und einem Radfahrer (47) gekommen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die gesehen haben, was sich genau ereignete. Fest steht, dass die Norderstedterin den Marktplatz in Richtung Ulzburger Straße befuhr und mit ihrem schwarzen Renault Twingo vor der roten Ampel stoppte. Dort kam es zu besagtem Streitgespräch mit dem Radfahrer, der sich rechts neben dem Pkw aufgestellt hatte.

Was dann passierte, wird von den Beteiligten unterschiedlich geschildert. Die Version der Autofahrerin: Bei Grünlicht fuhr der Radfahrer vor das noch wartende Fahrzeug und stürzte sich mitsamt seinem Rad gegen das Auto. Die Radfahrer-Version: Er wurde von dem anfahrenden Auto absichtlich umgestoßen. Verletzt wurde niemand. Hinweise unter Telefon 040/52 80 60.