Norderstedt. Am Mittwoch, 14. Oktober, gegen 19 Uhr drohten zwei 15 Jahre alte Jugendliche einem ebenfalls 15-Jährigen am Busbahnhof in Norderstedt-Mitte Schläge an, wenn er ihnen nicht sofort sein Geld aushändigen würde.

Der Bedrohte übergab schließlich einen geringen Geldbetrag an die beiden Jugendlichen, die sich dann schnell aus dem Staub machten. Die Täter konnten jedoch schon wenig später von Streifenwagenbesatzungen gestellt werden.

Die Jugendlichen, die aus Norderstedt und Hamburg stammen, wurden nach den polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten gegeben. Die beiden müssen sich nun wegen räuberischer Erpressung verantworten.

Einbruch in Wohnhaus an der Alten Dorfstraße

Am Donnerstag zwischen 12.30 und 14.30 Uhr wurde in Großenaspe in ein Wohnhaus an der Alten Dorfstraße eingebrochen. Die Täter konnten mit ihrer Beute unerkannt das Weite suchen. Bei einem zweiten Tatort an der Alten Dorfstraße blieb es bei dem Versuch, ins Haus zu gelangen, hier konnten die Täter die Haussicherungen nicht überwinden. Am Vorabend gegen 19 Uhr waren in der Siedlung drei Männer aufgefallen, die sich verdächtig verhielten und wie folgt beschrieben wurden: alle etwa 25 Jahre alt, dunkle Haare, dunkler Teint, einer der Männer hatte helle Haare und trug ein Base-Cap. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101/2020 zu melden.

Seht: Altöl direkt in die Kläranlage gekippt

Mitarbeiter der Gemeinde Seth haben bei einer routinemäßigen Begehung der Kläranlage an der Straße Ruhlo einen Fall von illegaler Abfallentsorgung entdeckt. Unbekannte haben in der Zeit zwischen dem 13. Oktober, 13 Uhr, und dem 14. Oktober, 8.30 Uhr, größere Mengen Altöl direkt in die Kläranlage entsorgt. Das Gelände der Kläranlage ist zwar verschlossen, aber dennoch leicht zugänglich. Die Anlage muss nun von einer Spezialfirma gereinigt werden, der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich eingeschätzt. Hinweise nimmt der Ermittlungsdienst Umwelt- und Verbraucherschutz beim Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Segeberg unter der Telefonnummer 04551/8840 entgegen.