Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen.





In langer Kolonne zogen die Legionäre, feldmarschmäßig gerüstet, von ihrem Sommerlager am linken Weserufer westwärts zu den Winterquartieren am Niederrhein. Das Wetter bereitete den Marschierern weitaus größere Probleme als die Strecke an sich – der kühle, germanische Spätherbst des Jahres 9 n. Chr. plagte die sonnenverwöhnten Männer aus Italien mit wuchtigen Sturmböen und schweren Regenschauern.

Eigentlich hatte man das Sommerlager schon früher verlassen wollen. Doch befreundete Germanenstämme hatten um militärischen Schutz gegen romfeindliche Stammesbrüder gebeten, der römische Statthalter war diesen Bitten nachgekommen. So hatte sich der Abmarsch verzögert. Und als die Legionen endlich unterwegs waren, kam die Nachricht, der Stamm der Marser befände sich in vollem Aufruhr gegen Rom. Der Statthalter und Oberbefehlshaber führte die Truppen auf einen Umweg, um den Marseraufstand niederzuschlagen – ein verhängnisvoller Entschluss. Im unwegsamen Waldgelände versanken die drei Legionen, immerhin 15.000 Männer und etliche Tonnen Ausrüstung, in Schlamm und Morast. Mühsam versuchte man, besonders aufgeweichte Wegpassagen durch roh gezimmerte Knüppeldämme für den Tross gangbar zu halten. Doch unvermeidlich löste sich die ursprünglich geschlossene Marschsäule bald in kilometerweit verstreute Grüppchen auf.

Am Ende der chaotischen Kolonne bildeten germanische Hilfstruppen die Nachhut, angeführt vom Cheruskerfürsten Arminius, einem in Rom zum Legionsoffizier ausgebildeten Germanen. Hinsichtlich militärischer Strategie und politischer Intrige hatte er offensichtlich ausgelernt: Heimlich war es ihm gelungen, etliche ansonsten miteinander verfeindete Germanenstämme auf den gemeinsamen Nenner des Römerhasses einzuschwören und einen Hinterhalt zu planen. Von allen Seiten griffen diese Krieger plötzlich die versprengten Legionen an. Die Überraschten versuchten, im Eiltempo zu entkommen. Grausame drei Tage marschierten die im steten Abwehrkampf dahin schmelzenden Legionen, bis die Angreifer das letzte Lager überrannten und alle bis dahin noch lebenden Römer töteten. Zuvor bereits hatte sich der Statthalter ins eigene Schwert gestürzt.





Wie hieß der glücklose Befehlshaber der vernichteten Legionen?

Die Antwort steht morgen im Abendblatt.