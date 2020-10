Norderstedt. Es ist eines der größten Dramen der Literatur- und Theatergeschichte – Maria Stuart, Aufstieg, Widerstand und Tod der legendären Königin von Schottland. Als Tochter Jakobs V. von Schottland beanspruchte sie den Thron von England. Auf dem aber saß ihre Cousine, Tochter von Heinrich VIII., die als Elisabeth I. 45 Jahre Britanniens Geschicke leitete und als eine der größten Königinnen in die Geschichte einging.

Am Sonntag, 25. Oktober, führt die Bremer Shakespeare Company das Drama nach Friedrich von Schiller in der „TriBühne“ am Rathaus auf. Die Regie hat Petra-Janina Schultz. Die Titelrolle spielt Franziska Mencz, als Elisabeth kommt Ulrike Knospe. Außerdem stehen Michael Meyer und Markus Seuß auf der Bühne.

Maria Stuart und Elisabeth waren niemals unbeobachtet

Elisabeth und Maria wurden in ihrem Kampf um Englands Thron auch Spielball der katholischen und protestantischen Kirchen. Maria war eine gläubige Katholikin, Elisabeth war als englische Königin das Oberhaupt der Protestanten, der anglikanischen Kirche. Ihr Vater Heinrich VIII. schwor Rom ab, als der Papst die Annullierung seiner ersten Ehe mit Katharina von Aragon ablehnte. Trotzdem heiratete er Anne Boleyn, Elisabeths Mutter. Doch auch sie gebar ihm „nur“ ein Mädchen, er aber wollte einen männlichen Thronfolger. Um sie wieder loszuwerden, ließ er Anne Boleyn köpfen.

Sowohl Maria Stuart als auch Elisabeth waren als Königinnen privilegiert, aber sie waren auch öffentliche Personen und niemals unbeobachtet. Privatleben? Fehlanzeige.

Um sich Respekt bei Hofe zu verschaffen, versuchte jede, ihren Anspruch auf den Thron durchzusetzen. Dieser Kampf weitete sich natürlich auch auf den jeweiligen Hofstaat und auf die Männer aus, die die Königinnen zur Ehefrau begehrten.

Elisabeth wurde gedrängt, Maria zum Tode zu verurteilen, weigerte sich aber sehr lange, weil eine gesalbte Königin nicht zum Tode verurteilt werden durfte. Dann schon eher Mord. Der aber misslang, und so unterschrieb Elisabeth letztlich doch das Todesurteil ihrer Widersacherin.

Historisch sollen sich Maria Stuart und Elisabeth nie getroffen haben. Anders im Schiller-Drama. Das Treffen aber vertieft den Graben zwischen den Königinnen.

Maria Stuart, Drama von Friedrich von Schiller, Sonntag, 25. Oktober, 19.30 Uhr, „TriBühne“ am Rathaus, Rathausallee 50. Karten zu 25 Euro gibt es nur im Ticket-Corner am Restaurant Hopfenliebe, Rathausallee 60, unter der Telefonnummer 040/30 98 71 23 oder unter vorverkauf@meno-gmbh.de per E-Mail.