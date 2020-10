Kreis Segeberg. Im Kreis Segeberg hat es am Donnerstag elf nachgewiesene Covid-19-Neuinfektionen gegeben. Bei vier Personen ist die Infektionsquelle unbekannt. Eine Person hatte Kontakt zu einer anderen positiv getesteten Person, und ein weiterer Neuinfizierter hat sich bei einem positiven Familienmitglied angesteckt, das sich bereits in Quarantäne befand.

Bei fünf weiteren Fällen handelt es sich um enge Kontaktpersonen von Saisonarbeitern eines landwirtschaftlichen Betriebs bei Bad Bramstedt. Die fünf Neuinfizierten waren bereits in Quarantäne und wurden in dieser Woche getestet. Alle Infizierten bleiben bis zum Ende der Quarantäne weiterhin in Isolation.

Bereits am vergangenen Freitag meldete der Kreis 14 positive Fälle unter den Saisonarbeitern des Betriebs. Sie kamen mit negativen Testergebnissen aus ihrem Heimatland nach Deutschland und wurden hier wenig später positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis steigt damit auf 570. Wieder als genesen gelten 493 Menschen. Aktuell sind 70 Personen mit Corona infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 306 Personen, wieder aus dieser entlassen sind 2260. Niemand wird in einer Klinik versorgt. Die Gesamtzahl der Verstorbenen beträgt im Kreis weiterhin sieben.