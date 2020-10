Norderstedt. Bereits am 7. Februar wurde einer Kundin in einem Norderstedter Discounter an der Segeberger Chaussee, Ecke Ligusterweg eine Geldbörse samt EC-Karte gestohlen. Ein Unbekannter hob wenig später einen geringen vierstelligen Betrag von dem Konto der Geschädigten ab und wurde hierbei in einer Bankfiliale an der Berliner Allee von einer Videokamera aufgenommen. Da die bisherige Fahndung der Kriminalpolizei Norderstedt erfolglos war, wenden sich die Ermittler mit den Aufnahmen der Videokamera nun an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise.

Der Mann, der das Geld abhob, ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und Bartträger. Der Unbekannte war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Wollmütze mit einen hellen „Puma“-Emblem.

Die Beamten der Kripo bitten um Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen unter Telefon 040/52 80 60. Die Bilder des Gesuchten sind auch auf der Internetseite der Landespolizei Schleswig-Holstein unter dem Menüpunkt „Fahndungen nach Tätern“ beziehungsweise unter dem Link https://t1p.de/r1wq einsehbar.