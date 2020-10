Bad Segeberg. Einen langen Vormittag schwieg die 80 Jahre alte Angeklagte eisern. Zum Prozessbeginn im Amtsgericht Bad Segeberg erklärte ihr Verteidiger, dass sie die Anklage bestreite. Diese Schweigetaktik hielt die Seniorin konsequent durch. Am Ende einer mehrstündigen Beweisaufnahme bot die Amtsrichterin Lena von Zech der stummen Angeklagten an, den Prozess gegen Auflagen wegen geringer Schuld einzustellen. Die 80-Jährige ließ ablehnen. Seine Mandantin sehe ihre Schuld nicht ein, erklärte ihr Verteidiger.

Der gepflegt gekleideten Angeklagten gehörte früher eine 110 Quadratmeter große Eigentumswohnung in Fahrenkrug. Diese Immobilie hatte sie für monatlich 640 Euro an ein Ehepaar vermietet. Da sie auf ihrem Konto keine Eingänge registrierte, bat sie die säumigen Mieter mehrmals um Zahlungen – vergeblich. So beschritt die Seniorin den behördlichen Klageweg und erreichte im November 2018 beim Amtsgericht die fristlose Kündigung.

Die stumme Seniorin war im Februar 2019 gesprächiger. Laut staatsanwaltlicher Ermittlungen engagierte sie einen Bekannten (81) und einen unbekannten Mittäter für eine private Räumungsaktion. Beide Männer warfen den laut Anklage „gesamten Hausstand“ der abwesenden Mieter aus dem Fenster in einen Container. Neben dem Mobiliar wurden Fernseher, Notebooks sowie Schmuck beschädigt oder zerstört. Allein zwei antike Schränke sollen laut Anklage in der Wohnung verblieben sein. Schaden: rund 80.000 Euro. Diesen Betrag wollen die geschädigten Mieter in einem Zivilverfahren von der Angeklagten erstreiten.

Augenzeugin der Räumungsaktion war eine Nachbarin. „Ich war entsetzt, wie rücksichtslos die Männer mit dem fremden Eigentum umgingen“, sagte sie aus. Den 81 Jahre alten Mann, der ebenfalls auf der Anklagebank saß, erkannte die Zeugin im Gerichtssaal nicht wieder. Auch er schwieg beharrlich. Den Vorschlag der Amtsrichterin, die Anklage gegen Zahlung von 1000 Euro wegen geringer Schuld fallenzulassen, lehnte sein Verteidiger ab. Der Betrag war ihm zu hoch. Der Ehemann des säumigen Mieterpaares ist mittlerweile verstorben. Die Witwe war der gerichtlichen Vorladung nicht gefolgt und wird bei der gerichtlichen Neuauflage erneut vorgeladen. Der Prozess wird ausgesetzt.

Die Angeklagte hat die Wohnung mittlerweile für angeblich 60.000 Euro verkauft.