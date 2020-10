Henstedt-Ulzburg. Es ist längst in Vergessenheit geraten, dass am Kirchweg 128 in Henstedt-Ulzburg einmal mit Paintballkugeln geschossen wurde. Seitdem die Gemeinde vor einigen Jahren den Nutzungsvertrag mit dem Betreiber aufkündigte, ist das Grundstück für einen anderen, möglichst nachhaltigen Zweck umgestaltet worden. Denn hier, im Norden des Ortes, sind Entwicklungsflächen für Gewerbeansiedlungen begehrt, und so soll kein Quadratmeter verschenkt werden. Vor Ort haben Bürgermeisterin Ulrike Schmidt und Wirtschaftsförderer Sebastian Döll – beide haben ihre Arbeit für Henstedt-Ulzburg bekanntlich erst 2020 begonnen – den Fortschritt zufrieden präsentiert. Denn die Paintball-Ruine ist längst verschwunden, das rund 1,2 Hektar große Areal erschlossen.

Von sechs Grundstücken ist nur noch eines auf dem Markt

Auf einer ersten Parzelle sind die Bauarbeiten für die Erweiterung des Garten- und Landschaftsbaus von Detlef Bock angelaufen. „Wir brauchen neue Büro- und Hallenflächen“, sagt er. Der eigentliche Sitz der Firma ist ein paar Hundert Meter weiter, insgesamt arbeiten dort 13 Mitarbeiter, seit diesem Jahr wird auch ausgebildet. Die Corona-Auswirkungen? Überschaubar. „Wir haben viel zu tun. Die großen Baustellen sind eigentlich krisenresistent“, so Bock. Vorzugsweise wollte er in der Großgemeinde bleiben, „den Ort zu verlassen, wäre die zweite Alternative gewesen“. Allerdings hatte er auch in Norderstedt angefragt.

„Mit der Ausweisung der Gewerbefläche am Kirchweg wollen wir insbesondere kleinen und mittleren Betrieben die Möglichkeit geben, weiter zu wachsen und sich zu entwickeln“, sagt Bürgermeisterin Schmidt. „Neben Neuansiedlungen, die ein Gewinn für Henstedt-Ulzburg sind, legen wir Wert darauf, ortsansässige Unternehmen zu unterstützen, die Arbeitsplätze bieten und neue schaffen.“ Die Nachfrage sei groß, vier der sechs Grundstücke am Kirchweg sind verkauft für 95 Euro pro Quadratmeter inklusive Erschließungsanteil, eines ist reserviert – Schmidt und Döll reden ganz offen darüber, wer den Zuschlag erhalten hat. So will die aktuell am Tiedenkamp ansässige Steuerberatungsgesellschaft Dr. Steinmetz & Fiedler expandieren und von 60 auf 90 Beschäftigte wachsen. „Auch eine Kita ist geplant“, sagt der Wirtschaftsförderer, das sei etwas kompliziert, „es ist eine gewisse Herausforderung in einem Gewerbegebiet, wir sind dabei, das zu klären“.

Till Gerken, Inhaber von Gefu Bike (drei Mitarbeiter), der bisher ein Ladengeschäft für Zweiräder an der Hamburger Straße hat, will Verkaufs- und Werkstattbereich aufteilen, wird deshalb am Kirchweg bauen. Malermeister Paul Balk kommt mit 20 Angestellten aus Norderstedt – über Nordgate, die Vermarktungsgemeinschaft entlang der A 7, konnte Henstedt-Ulzburg einen Standort anbieten, den es so in Norderstedt nicht gegeben hatte. Döll betont, dass man den Betrieb nicht abgeworben habe. „Jeder ist darauf aus, für seinen Standort Ansiedlungen zu bekommen. Aber wir tauschen uns aus bei Anfragen.“ Wichtig sei, dass Unternehmen innerhalb von Nordgate blieben und nicht etwa nach Niedersachsen gingen – zum Verbund gehören auch Quickborn, Kaltenkirchen, Bad Bramstedt und Neumünster.

Sebastian Döll: „Eine Fläche mit 1800 Quadratmetern ist noch verfügbar, da der Interessent aufgrund der Corona-Auswirkungen leider abgesprungen ist.“ Firmen können sich bei ihm per Mail (wirtschaftsfoerderung@h-u.de) mit Infos zu geplanten Projekten melden.

Ulrike Schmidt: „Es geht nicht in erster Linie darum, Geld einzunehmen, sondern um Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen. Wir brauchen im Gewerbegebiet eine gute Mischung, die wir ja eigentlich auch schon haben, wir müssen uns nicht auf eine Art der Ansiedlung beschränken.“ Hochqualifizierte Arbeitsplätze müsse die Gemeinde bieten, „und wir müssen auf Nachhaltigkeit achten“.

Gemeinde verhandelt über Kauf weiterer 20 Hektar

Um der Nachfrage gerecht zu werden, plant Henstedt-Ulzburg den Ankauf einer weiteren, etwa 20 Hektar großen, ursprünglich landwirtschaftlich genutzten Fläche im Gewerbegebiet Nord, unweit des derzeit entstehenden Rewe-Regionalstandorts. Die Politik steht hinter dem Vorhaben, „die Verhandlungen laufen“, sagt Sebastian Döll. Die Investition wird erheblich sein. Zwar nennt die Verwaltung offiziell keine Details. Aber die Vorlage für den zweiten Nachtragshaushalt weist eine geplante Kreditaufnahme „für geplante Grunderwerbe zum Zwecke der Gewerbeansiedlung“ in Höhe von 8,25 Millionen Euro und dazu ein inneres Darlehen von 1,738.500 Euro aus.