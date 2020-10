Bad Bramstedt. Die Fahrerin eines weißen Mazda MX 5 traute ihren Augen nicht: Als die DRK-Mitarbeiterin am Dienstagabend um kurz nach 20 Uhr auf dem Schulparkplatz am Schäferberg in Bad Bramstedt in ihren dort abgestellten Wagen steigen wollte, stellte sie fest, dass der hintere Stoßfänger beschädigt war und sich auf der rechten Seite gelöst hatte. Der Unfallverursacher hatte sich aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Der Schaden an dem Mazda Cabriolet mit dem Kennzeichen HEI für Heide dürfte nach Schätzungen der Polizei bei 5000 Euro liegen.

Am Nachmittag hatte in der Sporthalle gegenüber des Parkplatzes ein Blutspendetermin des DRK stattgefunden. Die Polizei ermittelt gegen den unbekannten Fahrer wegen Unfallflucht. Die Tatzeit liegt zwischen 14.30 und 20 Uhr. Hinweise nehmen die Beamten unter 04192/391 10 entgegen.