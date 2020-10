Norderstedt. Am Sonnabend, 24. Oktober, ist es endlich soweit: Der Kulturverein Blueswerk darf seine Konzerte wieder im großen Saal des Norderstedter Kulturwerks veranstalten. Und der Verein wartet gleich mit einer Besonderheit auf: einem Musiker-Wettstreit auf der Bühne. Beim ersten Norderstedter Blues Battle spielen die Blues Company und die Jimmy Reiter Band gegeneinander um den Sieg.

„Beim Blues Battle geht es um das Miteinander, um ein musikalisches Familientreffen, um Schüler gegen Lehrer und vor allem um viel Spaß“, sagt Blueswerk-Leiter Miro Berbig. Die Musiker beider Bands kennen sich. Sie kommen in voller Besetzung auf die Bühne, sogar mit Bläsern, ein Novum in Corona-Zeiten. Und: Sie spielen nach eigenen Sets auch miteinander.

Jimmy Reiter ist Blueser, seit er denken kann. 2011 erschien sein Solo-Debütalbum „High Priest Of Nothing“. Ermuntert vom Erfolg des Albums begann er, unter eigenem Namen live zu spielen und mit Blues-Freunden eine Band zu gründen, mit Pianist Mo Fuhrhop an den Tasten, Bassist Jasper Mortier und Schlagzeuger Björn Puls. Es folgten Touren durch ganz Europa, Studioprojekte und 2015 das Album „Told You So“ mit Eigenkompositionen.

Alte Hasen: Die Blues Company gibt es schon seit 44 Jahren.

Foto: Manfred Pollert

Die Blues Company aus Osnabrück streift seit sagenhaften 44 Jahren, genau seit dem 21. Mai 1976, durch die Lande und leistete anfangs wahrhaft Pionierarbeit. Dafür gab’s auch Preise. Heute sind Todor Tosho Todorovic als Leadgitarrist und Sänger und Mike Titré als Gitarrist immer noch dabei, Drummer Florian Schaube sitzt seit 2000 am Schlagwerk und Bassist Arnold Ogrodnik spielt seit 2008 das Nesthäkchen. Heute tritt die Band auch in Russland, auf dem Balkan und in Israel auf. 4000 Konzerte in 14 Ländern, darunter auch in der TV-Talk-Show „Drei nach neun“, und seit 1980 mehr als 20 Alben – das ist die Erfolgsbilanz der Blues Company. Ob die Jimmy Reiter Band dagegen bestehen kann, wird der Blues Battle im Kulturwerk zeigen.