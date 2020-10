Im vergangenen Jahr hatte die Polizei drei Monate ein mobiles Messgerät in Form eines Anhängers landesweit auf Autobahnen, insbesondere in Baustellenbereichen und an Unfallschwerpunkten, erprobt. Das autonome Messsystem kann im 24/7-Betrieb mehrere Tage am selben Standort eingesetzt werden. Die Erfahrungen waren so positiv, dass ein „Enforcement-Trailer“ (also in etwa „Durchsetzungs-Anhänger“) vom Polizei-Verkehrsüberwachungsdienst Neumünster nun bis Ende des Jahres erneut auf den Autobahnen im Norden eingesetzt wird. Das Gerät ist mit Stahlplatten gegen Beschädigungen geschützt, das gilt auch für die Reifen. Störungen werden sofort weitergeleitet!