Bad Bramstedt. Die Leiterin der Evangelischen Kindertagesstätte Schatzkiste hat lange darauf hingearbeitet. Nun hat sie es schriftlich, dass ihre Einrichtung nach den neuesten pädagogischen Standards arbeitet, die Qualität top und alles gut durchdacht ist. Darauf macht auch ein kleines Schild am Eingang aufmerksam, das sogenannte BETA-Gütesiegel.

Diese Auszeichnung heißt so, weil sie von der Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder verliehen wird, wobei sie gleichzeitig die Anforderungen des neuen Kita-Gesetzes in Schleswig-Holstein erfüllt.

„Ich habe schon vor mehr als 15 Jahren damit begonnen, mich mit Qualitätsstandards in unserer Kindertagesstätte zu beschäftigen“, betont Baatz. Doch zwischenzeitlich wechselte mehrfach der Träger der Schatzkiste, immer wieder gab es neue Anforderungen und Vorgaben. „Aber in den vergangenen anderthalb Jahren haben wir richtig Gas gegeben und einen Endspurt für das Gütesiegel hingelegt“, lacht die Leiterin. Bis schließlich die Prüferin vor der Tür stand. Einen Tag lang lief sie mit, schaute allen auf die Finger, sprach mit Kindern, Erzieherinnen, Eltern, ließ sich alle Unterlagen zeigen. „Wir waren schon eine Woche vorher aufgeregt“, gibt Inken Tietgen zu. Als stellvertretende Leitung und Qualitätsbeauftragte der Schatzkiste hat sie mit ihren Kolleginnen noch bis zum Schluss an Einzelheiten gefeilt. „Und als es geschafft war, haben wir Sekt aufgemacht und gefeiert.“

Das BETA-Gütesiegel bescheinigt der Kita beispielsweise, dass hier Kinder und Eltern wirklich mitbestimmen können, anstatt etwas aufgedrückt zu bekommen. Es geht aber auch um Alltägliches wie das Mittagessen. Wie gehen die Mitarbeiterinnen etwa damit um, wenn ein Kind sagt: Das esse ist nicht!