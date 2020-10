Glühwein-Genossen und Heizpilzsammler

Das während der Frühjahrs- und Sommermonate noch wegen der Pandemie gesperrte Gelände steht uns nun wieder offen. Badeverbot besteht allerdings nach wie vor. Warum auch immer, keine Ahnung. Bei herbstlichen Wassertemperaturen ist im See eigentlich kaum mit Überfüllung zu rechnen – 1,50 Meter Abstand bis zum nächsten Schwimmer sollten wirklich kein Problem sein.

Spazieren gehen ist natürlich auch schön. Viele Freizeit-Amüsements bleiben uns ja nicht mehr in diesen traurigen Zeiten. Sperrstunden, Tanzverbote, Winterdom ohne Alkohol. Für die Weihnachtsmärkte plant man, Glühwein ausschließlich in markierten Zonen auszuschenken, in denen die Konsumenten artig und mit Abstand auf Sitzplätzen verharren, damit es nicht zum Superspreader-Gedränge vor dem Stand kommt. Ich bin allerdings strikt dafür, dass man wie auf dem Amt zuvor Nummern zieht und dass der Aufenthalt im Glühweinbereich dann zeitlich begrenzt ist. Sonst sitzen die Ersten schon ab Mittag dort, und man bekommt nur noch einen Platz, wenn mal einer beschickert von der Bank fällt. Oder sie lassen schon in aller Herrgottsfrühe von einem Genuss-Genossen sämtliche Plätze mit wichtelmotivbedruckten Handtüchern blocken.

Insgesamt gesehen, steht es also nicht gut um die Freizeitgestaltung in dunkler Jahreszeit. Wir müssen uns neue Hobbys ausdenken. Man könnte Heizpilze sammeln. Die galten im öffentlichen Raum bereits als ausgestorben, finden ihr Biotop jedoch neuerdings wieder auf Restaurantterrassen und in den zugigen Raucherecken vor Eckkneipen und Kellerbars. Heizpilze gehören zur Kategorie der Nutzpilze, als Speisepilz sind sie ungenießbar. Ihr Nutzen besteht in der Abgabe von Wärme. Ihr ausgeklügeltes Prinzip funktioniert so: Entflammt von menschlicher Nähe entleert der Heizpilz seinen Gasvorrat direkt ins Klima, das Klima heizt sich auf, es gibt keinen Herbst und keinen Winter mehr, selbst im Januar gedeiht die Maibowle. Ist dieses Klimaziel erst einmal nachhaltig erreicht, brauchen wir keine Heizpilze mehr. Der Heizpilz ist demnach eine Spezies, die für ihr eigenes Aussterben sorgt – irgendwie muss der mit uns Menschen verwandt sein.

Es ist wohl doch besser, statt der Heizpilze lieber Wiesenchampions zu sammeln. Diese sind jedoch leicht mit dem Kegelhütigen Knollenblätterpilz zu verwechseln, was dann das umgehende Aussterben des Sammlers nach sich ziehen kann. Die schönsten Hobbys sind leider meistens mit Risiken behaftet. Insofern ist Corona ja gar nicht so schlecht. Dank der vielen Einschränkungen und Verbote kommen wir nicht mehr dazu, unser Leben auf Großveranstaltungen, sportlichen Wettkämpfen oder waghalsigen Expeditionen aufs Spiel zu setzen. An Langeweile zu sterben, ist vermutlich derzeit das größte Risiko. Aber juchei, die „Costa Kiesa“ ist wieder geöffnet, immerhin.

Kommt, gehen wir eine Runde. Wird schon wieder.