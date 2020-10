Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen.





Das Königreich Böhmen war klein, aber reich. Zudem war mit dem Besitz der lukrativen Immobilie die Hoheit über die angrenzenden Herzogtümer Schlesien, Lausitz und die Markgrafschaft Mähren verknüpft. Da jedoch in Böhmen Protestanten, Calvinisten, Katholiken und Nationalisten sich nicht auf einen einheimischen Regenten einigen konnten, fiel das Land im 16. Jahrhundert dem Hause Habsburg zu. Zwar wurde der jeweilige Herrscher per Abstimmung als Wahlkönig etabliert, aber die Habsburger blieben für fast ein Jahrhundert der gemeinsame Nenner aller böhmischen Fraktionen.

Im Jahr 1611 wurde Matthias von Habsburg zum König gewählt. Seine Ehe blieb kinderlos. Vom Erzherzog Ferdinand, dem voraussichtlich nächsten Kandidaten für den böhmischen Thron, ahnte man, dass er rigoros gegen den Protestantismus und die volkstümlich-liberale Regierung im Lande angehen werde. Die Unruhe unter der Bevölkerung wuchs, zumal nun auch andere europäische Mächte bei der Herrscherwahl zu intrigieren versuchten – Böhmens König verfügte über Stimmrecht bei der Kaiserwahl. Trotz Ferdinands Unbeliebtheit vermochten sich die Böhmer nicht auf einen konsensfähigen Konkurrenzkandidaten zu einigen. Matthias von Habsburg veranlasste seine Gattin zur Vortäuschung einer Schwangerschaft, um die Frage der Nachfolge offenzuhalten. Aus biologischen Gründen flog der Bluff bald auf, Erzherzog Ferdinands Königskür am 17. Juni 1617 ließ sich nicht länger vermeiden. Es kam zur allseits erwarteten – und provozierten – Eskalation der bislang nur schwelenden Konflikte. In einigen protestantischen Gemeinden baute man unter Berufung auf verbriefte Rechte neue Kirchen, die von König Ferdinands Handlangern prompt eingerissen wurden. Am 23. Mai 1618 stürmte eine Abordnung erboster Protestanten die Räumlichkeiten der königlichen Statthalter Jaroslav Martinitz und Wilhelm Slavata im Prager Hradschin. Anstelle eines problemorientierten Gesprächs entschied man sich für „schlagende Argumente“: Bereitwillige Hände rissen Fensterflügel auf, Martinitz, Slavata und ihr Sekretär flogen unter dem Gejohle der Menge in die Tiefe. Wundersamerweise landeten alle drei auf einem lebensrettend platzierten Kehrichthaufen im Burggraben.





Unter welcher griffigen Bezeichnung ging dieses Ereignis, das den Beginn des Dreißigjährigen Krieges markiert, in die Geschichte ein?

