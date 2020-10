Kreis Segeberg. Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir veröffentlichen täglich unsere Rätsel-Kolumne – gesucht wird der Name einer bekannten Persönlichkeit. Los geht’s.





Die Bürger der ionischen Stadt Ephesos planten einen Monumentalbau zu Ehren ihrer Jagdgöttin. Leider überstiegen die Projektkosten bei Weitem die zur Verfügung stehenden Mittel. Ein preisgünstiger Miniaturtempel kam für die stolzen Ionier nicht infrage, also schien das Vorhaben im Frühstadium erledigt zu sein. Bald hatte man in Ephesos ganz andere Sorgen: 560 v. Chr. besetzten die Truppen des Lyderkönigs die Stadt. Ausgerechnet dieser König erwirkte den Baubeginn des lang ersehnten Tempels. Er konnte sich das Renommierstück allerdings auch leisten. Sein Name – Krösus – gilt noch heute als Synonym für Finanzpotenzprotze.

Die meisten Baukosten setzte Krösus buchstäblich in den Sumpf. Die Architekten nahmen an, dass in der stark erdbebengefährdeten Region um Ephesos ein weicher Baugrund Erdstöße abfedern würde. Ins Moor gerammte Eichenpfähle trugen ein über 100 Meter langes Gebäude aus Zedernholz und Marmor. Es sei „die schönste, größte und vornehmste Weihestätte des Erdkreises“, behauptete der griechische Historiker Ampelios. Kernstück des Heiligtums war die Statue der Jagdgöttin – aus dem Holz alter Weinstöcke geschnitzt, zwei Meter groß, gold- und silberverkleidet.

Der Ruhm des Tempels verbreitete sich schnell in der antiken Welt. Weitaus weniger populär war ein schlichter Bürger namens Herostratos. Mit diesem Manko leben die meisten, doch Größenwahn ist zeitlos. Die Sucht nach Weltruhm ließ Herostratos zwanghaft zündeln, der erst vier Jahre alte Tempel sank in Schutt und Asche. Der Täter erlangte seine zweifelhafte Berühmtheit posthum: Er wurde umgehend gefasst und abgeurteilt. Der Tempel war zerstört, doch die Göttinnen-Statue überstand den Anschlag wundersam fast gänzlich unversehrt. Internationale Spenden finanzierten den Neubau an selber Stelle – noch größer, noch schöner, mit einem brandsicheren Dachstuhl aus Stein und später als eines der sieben Weltwunder gefeiert.

Noch lange verehrte man in Ephesos die aus den Flammen gerettete Statue. Nach vielen Jahrhunderten langsamen Verfalls ließ 380 n. Chr. der christliche Kaiser Theodosius I. den Tempel als heidnische Kultstätte schließen. Da jedoch war die Statue bereits längst verschollen.





Wie hieß die Jagdgöttin, die eine Tochter des Zeus und Zwillingsschwester Apollons war?