Eekholt. Dickes Lob für den Wildpark Eekholt: Die Naturerlebnisstätte hat das Prädikat „Deutschlands Beste“ erhalten, sie wurde bei einer Studie des Instituts für Management und Wirtschaftsforschung, die im Auftrag von „Focus Money“ und „Deutschland Test“ gemacht wurde, zum beliebtesten Zoo in Schleswig-Holstein gewählt. Bundesweit landete Eekholt darüber hinaus in den Top fünf.

Bei der Studie waren insgesamt 87 Millionen Nennungen vom Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 30. April 2020 ausgewertet worden, Quellen waren insbesondere Nachrichtentexte, Foren und Soziale Medien, diese wurden in Bezug auf die Tonalität (positiv/negativ/neutral) untersucht.

Der Wildpark Eekholt war eine von 24.000 Marken, er gehört zum Bereich „Freizeit“, es ging darum, „welche Unternehmen und Marken am besten dazu beitragen, den Menschen die persönliche Freizeit zu versüßen“, heißt es.

Theda Hatlapa, Mitbegründerin der Einrichtung, sagte, sie freue sich sehr, „dass wir in unserem 50. Jubiläumsjahr eine so bedeutende Auszeichnung erhalten und unsere Besucher sich so positiv äußern“.

Auch Wildpark-Geschäftsführer Wolf von Schenck sprach von einem „überwältigenden Feedback“. Die Auszeichnung sei „eine hohe Motivation, den Wildpark im Sinne des Gründerehepaars Hans-Heinrich und Theda Hatlapa weiterzuentwickeln und darüber hinaus auch in Zukunft viele Menschen für einen sorgsamen Umgang mit der Natur zu begeistern“.

Alle weiteren Informationen auf www.deutschlandtest.de/diebesten