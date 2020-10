Norderstedt/Henstedt-Ulzburg. Zweimal im Jahr besucht Wirtschaftsminister Bernd Buchholz in Absprache mit den Handwerkskammern verschiedene Wirtschaftsbetriebe im Land. Am Montag standen gleich sechs Termine in den Kreisen Segeberg und Pinneberg auf dem Programm. „Wir wollen damit die Vielfalt des Handwerks darstellen und versuchen, verschiedene Branchen wie Holz- und Metallverarbeitung sowie Gesundheit und Lebensmittel dabei abzudecken“, betont Andreas Katschke, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer.

Themen waren der Fachkräftemangel, die steigende Bürokratie und natürlich die Corona-Krise, die auch so manchem Handwerksbetrieb zurzeit das Leben und Arbeiten erschwert. Wie zum Beispiel dem Feinmechanik-Betrieb Kreyenberg, der rund 200 Mitarbeiter an der Norderstedter Oststraße beschäftigt. Um gut ein Drittel seien Aufträge und Umsatz in diesem Jahr weggebrochen, sagt Inhaber Clemens Kreyenberg, der 1988 den Betrieb, den seit Großvater als Vertragswerkstatt für die Kamerahersteller Leica und Leitz noch in Riga gegründet und nach dem Krieg mit seinem Vater hier wieder aufgebaut hat, mit sieben Mitarbeitern übernahm. Das Unternehmen beliefere mit seinen fast 20.000 Produkten vor allem die Medizintechnik, den Maschinenbau und die Leuchtmittelindustrie. Das sind überwiegend Zulieferer, die wiederum selbst durch den Lockdown in die Krise geraten sind. Bei der Fertigung der Kaffeemaschinen für Großabnehmer wie Tchibo und Eduscho sei der Absatz gar um 80 Prozent eingebrochen, sagt Kreyenberg, der inzwischen auch seinen Sohn Jöran in vierter Generation dabei hat.

„Aber es geht allmählich wieder aufwärts“, sagt Seniorchef Kreyenberg. „Aktuell haben wir nur noch 17 Prozent Kurzarbeit statt 20 Prozent im August.“ Aber der Umsatz des Vorjahres von 21 Millionen Euro werde in diesem Jahr wohl um etwa fünf Millionen Euro verfehlt werden. Wegen Corona sei auch die Inbetriebnahme des zweiten Fertigungsstandortes in Henstedt-Ulzburg, in die das Familienunternehmen 4,5 Millionen Euro investiert, auf das nächste Jahr verschoben worden.

Kreyenberg rekrutiert seinen Nachwuchs vor allem auf Ausbildungsmessen wie der Jungen Messe in Norderstedt, sagte Juniorchef Jöran Kreyenberg. 28 angehende Feinwerkmechaniker, Mechatroniker und Bürokaufleute würden zurzeit ausgebildet. Minister Buchholz riet: „Die beste PR für die Nachwuchsförderung ist die Werbung durch andere Auszubildende.“

Fehlender Nachwuchs ist auch beim Dachklempnerbetrieb Spenglertechnik Nord in Quickborn ein großes Problem. Nach jahrelanger Suche seien jetzt endlich wieder zwei Auszubildende eingestellt worden, darunter mit Buro Marenah auch ein 21 Jahre junger Mann, der erst vor drei Jahren aus dem afrikanischen Gambia hierher nach Deutschland kam, sagte Firmenchefin Nina Lewioda. Dabei sei das Biegen und Falzen der Bleche, Kupfer und Zinnplatten für Dach- und Kirchturmbauten für Handwerksmeister Horst Lewioda „reines Kunsthandwerk.“

Fehlender Nachwuchs ist für alle Firmen ein Problem

Das Unternehmen wächst. „Wir haben in den vergangenen drei Jahren die Zahl unserer Mitarbeiter jeweils verdoppelt“, sagt sie. Darum werde der Betrieb, der bereits von Harburg auf die andere Seite der Elbe verlagert wurde, bald nach Ellerau umziehen. „Dort haben wir im Gewerbegebiet Butenring mit 3000 Quadratmetern fast achtmal so viel Platz wie jetzt hier in Quickborn“, sagt Handwerksmeister Horst Lewioda.

Zwei Millionen Euro würden in den neuen Standort investiert, betont der Unternehmer. Ihn ärgere zudem der immer größer werdende Aufwand für behördliche Auflagen und die zunehmende Unsicherheit vor Geschäftsrisiken. „Ich kenne viele Kollegen, die sich heute nicht mehr selbstständig machen wollen.“

Gegen Mittag besuchte Minister Bernd Buchholz auch den Fleischereibetrieb von Stefanie Nowatzki in Hen­stedt-Ulzburg.

Foto: Burkhard Fuchs

Der Corona-Lockdown hat auch dem Fleischerei-Betrieb Nowatzki in Henstedt-Ulzburg zu schaffen gemacht. Da der Partyservice inzwischen die Hälfte des Umsatzes ausmache, mussten die 35 Angestellten zeitweise in Kurzarbeit geschickt werden, sagt Firmenchefin Stefanie Nowatzki. Und für die jungen Mütter unter den Beschäftigten seien auch die geschlossenen Kindertagesstätten ein großes Problem gewesen. Da hätten meist die Großmütter ausgeholfen. „Alle haben toll mitgezogen.“

Anschließend besuchte Minister Buchholz mit den Handwerkskammer-Kollegen noch die Tischlerei Müller in Henstedt-Ulzburg und Dental Design in Bad Bramstedt. Buchholz zeigte sich beeindruckt. „Das ist richtig Handwerk“, sagte er.

Neueste Umfragen der beiden Kammern in Flensburg und Lübeck, die landesweit 31.000 Betriebe betreuen, davon zwei Drittel im südlichen Schleswig-Holstein, lassen eine wirtschaftliche Besserung erkennen. So würden neun von zehn Handwerksmeistern das Jahr als gut oder befriedigend und nur zehn Prozent als schlecht bezeichnen. Allerdings gibt es hierbei auch je nach Branche unterschiedliche Bewertungen. Das Gesundheitshandwerk sowie das Handwerk für den gewerblichen Bedarf und die Lebensmittelbereich stünden deutlich schlechter dar.