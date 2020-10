Itzstedt/Nahe. Nirgends wird so sehr deutlich, wie wenig die Nachbargemeinden Itzstedt und Nahe eigentlich voneinander trennt, wie hier: Aus Richtung Hamburg kommend, biegt man von der Segeberger Straße, also der B 432, nach rechts ab. Dort, im Grenzweg, sind die Menschen in den Häusern auf der Nordseite Itzstedter – und die in den südlichen Häusern Naher.

Vielleicht ist all das aber bald Makulatur. Denn die Bürgerinnen und Bürger von Itzstedt und Nahe sollen im nächsten Jahr über eine mögliche Fusion beider Orte abstimmen. Die jeweiligen Gemeindevertretungen haben nun – jeweils auf Antrag der SPD – einstimmig beschlossen, dass am Tag der Bundestagswahl im Herbst (der genaue Termin steht noch nicht fest) ein Bürgerentscheid stattfinden wird. „Dadurch erhalten wir ein klares Votum für oder gegen eine Fusion – mit einer klaren Fragestellung: Sind Sie für die Gemeindefusion zwischen Nahe und Itzstedt“, heißt es in dem wortgleichen Schreiben der Fraktionen.

Die Diskussion hierüber läuft seit einigen Jahren. So hatte es schon 2017 in Nahe eine öffentliche Informationsveranstaltung gegeben unter anderem mit dem Bürgermeister der Gemeinde Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg), deren 2008 erfolgter Zusammenschluss mit Sankelmark als Vorbild gesehen wird. „Schon zuvor hatten wir es im Gemeinschaftsausschuss immer wieder thematisiert, aber die beiden damaligen Bürgermeister haben es nicht so verfolgt“, sagt Itzstedts Bürgermeister Helmut Thran (SPD). „Wir müssen da ran, wenn wir es in dieser Legislaturperiode noch machen wollen. Bei einer Bundestagswahl ist die Beteiligung höher. Und wir haben noch Zeit für die Vorbereitung.“

Rein rechtlich könnten die Gemeindevertreter auch ohne Mitsprache der Bevölkerung entscheiden, aber das will niemand. Bekannt ist, dass die Gemeinden, die zusammen knapp unter 5000 Einwohner haben, schon längst eng miteinander verwoben sind, sie erhalten so auch als ländlicher Zentralort jährlich eine sechsstellige Summe des Landes für bestimmte gemeinsame Projekte. Für 2020 waren es 420.000 Euro. Die nächsthöhere Gebietseinheit wäre ein Unterzentrum, das im Falle einer Fusion entstehen würde – die Zuweisung aus Kiel würde sich dann ungefähr verdoppeln, wobei auch ein neuer Ort weiterhin eine Amtsgemeinde im Amt Itzstedt bleiben würde. Gleichwohl würden würden die Entscheidungsprozesse durch ein Zusammenlegen entsprechend beschleunigt. Bereits jetzt gibt es einen Gemeinschaftsausschuss, der mehrfach pro Jahr tagt und der auch in dieser Zukunftsfrage das weitere Vorgehen beraten soll.

Thran ist ausdrücklich für die Fusion. „Ich vertraue darauf, dass sich die Mehrheit dafür entscheidet“, sagt er. Ein Bürgerentscheid ist gemäß der Gemeindeordnung erfolgreich, wenn die Mehrheit der abgegebenen Stimmen mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten entspricht.

Thrans Naher Amtskollege Holger Fischer (Wählergruppe Dorfgemeinschaft Nahe) kann sich mit einem Zusammenschluss ebenso anfreunden. „Aber ich könnte es mir nicht vorstellen, den Namen ,Nahe’ zu verlieren“, sagt er. Seine Familie lebt seit vielen Generationen im Ort, er selbst ebenfalls sein Leben lang. Grundsätzlich hat Fischer das Gefühl, dass die Menschen noch nicht ausreichend über die Form und die Auswirkungen einer Fusion informiert worden sind. „Bei uns in Nahe gibt es viele junge Leute, die es sympathisch finden würden, wenn es zusammenwächst. Die jungen Familien kennen sich aus dem Kindergarten, die Gemeinschaftsschule ist in Nahe. Und wir haben viel neues Wachstum hier, wir werden in den nächsten Jahren etliche Lücken mit Reihenhäusern bebauen.“

Die exakte Fragestellung muss nun mit der Segeberger Kommunalaufsicht festgelegt werden. Moderierte öffentliche Veranstaltungen, auf denen das Für und Wider diskutiert wird, sind vorgeschrieben. Thran: „Auch bei den Bürgern werden sich Pro- und Contra-Gruppen bilden.“ Und Fischer sagt: „Wir sollten alle Haushalte direkt anschreiben, jeden Bürger direkt ansprechen. Und auch in die Schulen gehen, damit die Jugendlichen wissen, worum es geht.“ Denn auch schon 16-Jährige seien ja wahlberechtigt. „Bis zu den Sommerferien 2021 sollten die Information verbreitet sein.“

Wie die fusionierte Gemeinde heißen könnte, ist noch unklar, es gibt keine offiziellen Vorschläge. Naheliegend ist ein Doppelname, also „Itzstedt-Nahe“ oder „Nahe-Itzstedt“, möglich wäre natürlich auch eine Wortneuschöpfung wie etwa „Nahstedt“.

Sofern der Bürgerentscheid im Sinne der Antragsteller ausgeht, müsste ein Fusionsvertrag beschlossen werden. Bei der Kommunalwahl 2023 könnte dann der politische Zusammenschluss vollzogen werden.