Bad Segeberg. Wenn überhaupt, dann sind es schmale Rahmen um Bilder in fast stumpfen, oft erdigen, gedeckten Farben: irgendwie retro. Irgendwie aus der Zeit gefallen, das ist der erste Gedanke, der sich dem Betrachter beim derzeitigen Besuch in der Villa Flath geradezu aufdrängt.

Stillleben, auf denen Strohblumen blühen. Gefäße, die weiße Spiegelungen und überschneidende grafische Muster in grobem Pinselstrich ergeben, und Porträts, wie das vom „Mädchen im gelben Pullover“, lassen keinen Zweifel am Entstehungszeitraum vor mehr als einem halben Jahrhundert. „Auf den Spuren von Heinz Wendt“ heißt die Ausstellung um den nach dem Zweiten Weltkrieg in Segeberg beheimateten Maler. Rund 60 Werke werden gezeigt und laden zur Wiederentdeckung des 1988 verstorbenen Künstlers ein. Wendt war der Teil der Künstlergruppe, die später die Ausstellungsgemeinschaft Segeberger Künstler „AUGE“ gründete. Zu den mehr als 50 Jahre alten Obst- und Blumen-Stillleben in Öl auf Pappe oder Hartfaser, den Aquarelle mit Motiven und Landschaften von Reisen aus den 1970er-Jahren, den Akten und Skizzen gesellen sich bisher unveröffentlichte Arbeiten. Das Selbstporträt von 1944 in feinen Bleistiftstrichen auf einem kleinen Blatt gehört dazu wie der Tusche-Entwurf zu einem nie gefertigten Holzschnitt.

Wer durch die Villenzimmer an der Bismarckstraße schlendert, der begibt sich mit „alten Bekannten“ auf eine künstlerische und sehr spannende Zeitreise, die die zweite Hälfte des 20. Jahrhundert umspannt. Jeder Raum für sich genommen ergibt ein stimmiges Ganzes in der Vielfalt der Techniken und Motive.

In dem bildnerischen Konzert spielt Wendt zwar die erste Geige, wird aber von Uwe Bangert, Renate Holz, Diet Graemer und anderen Malern und Grafikern begleitet. „Sie treten mit ihm in den Dialog“, umschreibt Kuratorin Katrin Linau. Manchmal ergänzend, mitunter wie ein Paukenschlag bilden elf Werke von Weggefährten interessante Kontraste. Exemplarisch seien Waltraud Kuhtz’ „Früchtebühne“ und die titellosen Farbkompositionen Konrad Schülers zu nennen. Sie eint die enge AUGE-Verbundenheit.

Das weit mehr als 100 Heinz-Wendt-Arbeiten umfassende Werkverzeichnis, das Stiefsohn Lothar Goette zusammengefasst hat, sei Auslöser und Ansporn gewesen für die breit angelegte Retrospektive auf das Gesamtwerk des Malers, so Katrin Linau. Goette selbst erinnere sich an den Stiefvater, Lehrer und Kunstmaler als einen „netten, freundlichen und zurückhaltenden Herrn“.