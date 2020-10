Kreis Segeberg. Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen.





Lord Randolph Churchill, hoffnungsvoller Spross der Herzöge von Marlborough, ehelichte nach bestandenem Oxford-Examen die Amerikanerin Jennie Jerome, eine kapriziöse Schönheit mit französisch-schottisch-indianischen Vorfahren. Man heiratete gegen den Willen beider Familien – vor dem Standesamt der britischen Botschaft in Paris. Unkonventionell wie die Hochzeit vollzog sich sieben Monate später die Geburt des ersten Sohnes: Trotz vorgerückter Schwangerschaft bestand Lady Jennie am 30. November 1874 darauf, einen Ball im Blenheim Palace zu besuchen. „Beim Tanz überkamen sie die Wehen“, berichtet ein Chronist. „Sie strebte durch den längsten Korridor Europas aus dem Ballsaal zu ihrem Schlafzimmer, kam aber nur noch bis zur Damengarderobe. Dort, zwischen Samtmuffs, Pelzmänteln und Federhüten, hatte sie eine Sturzgeburt.“

Winston Churchill, das Baby aus der Kleiderkammer, überstand die prekäre Situation unbeschadet - wie die meisten Krisen in seinem Leben. Nach überstandener Schulzeit ging er zum Militär. Den Spanisch-Amerikanischen Krieg um Kuba begleitete er als Kriegsberichterstatter, an Gefechten in Nordindien nahm er aktiv teil. Während Kitcheners Sudanexpedition ritt er 1898 bei Omdurman die letzte Kavallerie-Attacke der britischen Militärgeschichte mit. Im Burenkrieg gelang ihm, neben anderen Bravourstücken, eine spektakuläre Flucht aus der Kriegsgefangenschaft. Das brachte ihm Popularität, einen Platz im Unterhaus und Einladungen zu internationalen Vortragsreisen ein. In New York stellte ihn Mark Twain dem Publikum als „Held von fünf Kriegen, Autor von sechs Büchern und künftigen Premierminister von England“ vor – keine hohle Prophezeiung, wie man weiß.

Trotz zweier Parteiwechsel und diverser politischer Niederschläge biss sich der Kämpfer mit dem Bulldoggen-Gesicht immer wieder nach oben. Als im Mai 1940 der amtierende Premierminister Chamberlain nach militärischen Fehlschlägen während der ersten Kriegsmonate zurücktrat, schlug Winston Churchills große Stunde. Am 13. Mai hielt er vor dem Unterhaus seine berühmte erste Rede als Regierungschef. Seine Politik, erklärte er, erschöpfe sich darin, Krieg zu führen, und sein einziges Ziel sei „Sieg um jeden Preis“. Dafür müsse das Volk Opfer bringen. Im Gegenzug habe er nichts zu bieten außer Mühsal und drei – seither vielzitierte – Körperflüssigkeiten.





Um welche Körperflüssigkeiten handelt es sich? Die Antwort steht morgen im Abendblatt. In der Wochenendausgabe suchten wir den Namen eines Flusses. Lösung: Euphrat.