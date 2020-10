Eine Mitarbeiterin der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen beklebt in der Corona-Teststation einen Abstrich für einen Coronavirus-Test mit einem Strichcode (Symbolbild).

Die infizierten Arbeiter sowie ihre Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Keine weiteren Fälle am Klinikum in Bad Segeberg entdeckt.