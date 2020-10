Norderstedt/Henstedt-Ulzburg. Der Corona-Herbst hat begonnen. Und damit für die Gastronomie eine Zeit der Ungewissheit. Viele Außenbereiche schließen, es bleiben meist nur die geschlossenen Räume – und das bei steigenden Infektionszahlen. Das Abendblatt hat sich bei Betreibern umgehört, wie sie die Situation in der Branche einschätzen, wie es die Gäste mit der Disziplin halten und wie die Zusammenarbeit mit den Behörden läuft.

Anita Sula und Theo Sideris vom Yamass bieten ihren Gästen einen Heizpilz an

Foto: Annabell Behrmann

Anita Sula und Theo Sideris vom griechischen Restaurant Yamass an der Segeberger Chaussee wollen ihre große Terrasse weiterhin nutzen. „Gerade erst haben Gäste angerufen und explizit darum gebeten, draußen an der frischen Luft zu sitzen. Da würden sie sich am wohlsten fühlen“, berichtet Sula. Um ihnen den Besuch so angenehm – und warm – wie möglich zu gestalten, stellen die Gastronomen einen Heizpilz an den Tisch. Bisher verfügt das Yamass nur über einen, weitere sollen folgen. Was das Schummeln bei Kontaktdaten angeht, hat der Grieche einen großen Vorteil: Viele Stammgäste sind ohnehin mit Namen und Wohnort bekannt. Außerdem: „Beim Einsammeln der Kontaktzettel achten wir darauf, dass die Gäste sich keine Fantasienamen ausdenken.“

Heizpilze sind in der Stadt Norderstedt nicht verboten

Grundsätzlich seien Heizpilze nicht verboten, heißt es seitens der Stadtverwaltung – mit Blick auf die CO ² -Bilanz sind die Geräte aber nicht gerngesehen. Wer einen hat, darf diesen auch benutzen. Sollte es sich aber um eine öffentliche Fläche handeln, müsse ein Antrag gestellt werden. Wichtige Kriterien sind Fragen des Brandschutzes und des Sicherheitsabstands zu Gebäuden. Bisher hat es jedoch keine Anfrage gegeben.

Franco Femia, Inhaber des Ristorante Romantica am Schmuggelstieg, machen die Infektionszahlen Sorgen.

Foto: Christopher Herbst

Franco Femia, Inhaber des Ristorante Romantica am Schmuggelstieg, merkt schon jetzt einen Rückgang beim Mittagstisch. „Da haben wir viel älteres Publikum, es bleiben Gäste weg oder nehmen ihr Essen lieber mit. Wenn ich die Zahlen sehe, blicke ich mit Sorgen in die Zukunft.“ Er meint auch das Infektionsgeschehen. „Ich kann nur hoffen, dass die Infektionen wieder runtergehen. Viele Leute haben mehr Angst in geschlossenen Räumen.“ Rund 30 Prozent weniger beträgt seine Kapazität. Die Sommerterrasse hat er abgebaut. Plexiglas-Scheiben im Lokal hat er allerdings keine, auch wenn dann mehr Personen bedient werden könnten. „Ich verzichte lieber auf einen Tisch, als dass sich die Gäste eingeengt fühlen.“

Die Hopfenliebe in Norderstedt-Mitte hat zwar noch Tische vor der Tür – und sogar kleine Heizkörper an der Fassade. Aber, so Geschäftsführer Kai Jörg Evers: „Das sind die Raucherplätze. Wir können die Strahler per Taste aktivieren, das läuft ein paar Minuten, dann gehen die wieder aus.“ Das reiche für ein Bier, mehr nicht. Der Außenbereich gehe in den Winterschlaf. „Aber wir haben eh nur ein Maximum von 50 Plätzen, die belegen wir drinnen.“ Die Kontaktdaten werden am Eingangstresen erfasst, erst dann können Gäste Platz nehmen. „Mein Bauchgefühl ist, dass die Leute gewissenhaft damit umgehen“, so Evers.

Lars Wolter von der Zwutschkerl Alm am Gutenbergring spürt, dass die Verunsicherung der Menschen im Hinblick auf die kalte Jahreszeit wieder zunimmt. „Wenn Leute bei uns anrufen, um zu reservieren, fragen sie intensiver nach als zuvor, wie unsere Corona-Maßnahmen aussehen“, berichtet der Gastwirt. Das Restaurant, das mit Liebe zum Detail wie eine österreichische Berghütte eingerichtet ist, verfolgt ein strenges Hygienekonzept. Das Personal trägt beim Bedienen Masken, obwohl diese in Schleswig-Holstein nach wie vor nicht verpflichtend sind. Der Außenbereich wird im Herbst und Winter nicht genutzt. Dafür werden die Fenster stündlich zum Stoßlüften aufgerissen. „Wir wollen den Gästen bei ihrem Besuch Sicherheit geben“, sagt Wolter. Die große Mehrheit halte sich an die Corona-Regeln, doch es komme immer mal wieder vor, dass Gäste partout nicht ihre Kontaktdaten hinterlassen wollen. „Dann müssen wir sie leider des Restaurants verweisen. Wir wollen nicht unsere Konzession und die Gesundheit unserer anderen Gäste aufs Spiel setzen“, betont Wolter. Zu überprüfen, ob Besucher sich nicht etwa als Lucky Luke oder Donald Duck ausgeben, kann nach Wolters Auffassung nicht Aufgabe der Gastronomen sein. „Der zusätzliche Zeitaufwand wäre einfach zu groß.“

Die Zwutschkerl Alm bietet besondere kulinarische „Schmankerl“ zu bestimmten Mottos an, um trotz Corona für die Gäste attraktiv zu bleiben. „Die Oktoberfestwochen waren sehr erfolgreich“, berichtet Wolter und fügt hinzu: „Wenn sich jeder an die Regeln hält, kann der Restaurantbesuch schön bleiben.“

Ordnungsämter kontrollieren in der Regel stichprobenmäßig

Kontrolliert werden die Kontaktzettel dennoch von den Ordnungsämtern. „Wir sind generell stichprobenmäßig unterwegs. Manchmal stellen wir fest, dass es Verbesserungsbedarf gibt“, sagt Colja Peglow, zuständiger Fachbereichsleiter bei der Henstedt-Ulzburger Verwaltung. Ansonsten würde man auch manchmal anonymen Hinweisen nachgehen. Allgemein hätten sich die Restaurants aber darauf eingestellt, dass die Daten auf einzelnen Formularen erfasst werden müssen und nicht auf offen einsehbaren Listen.

Ralf Scheelke vom gleichnamigen Hotel-Restaurant in Henstedt-Ulzburg in einem der Veranstaltungssäle.

Foto: Christopher Herbst

Trotzdem ist der Aufwand hoch. Das sagt Ralf Scheelke, Inhaber des gleichnamigen Hotel- und Restaurantbetriebs. „Nach welchen Kriterien sollen wir nachvollziehen, ob die Daten wahrheitsgetreu sind? Wir dürfen uns keinen Personalausweis zeigen lassen.“ Wer als Gastronom nicht aufpasse, stünde gleich mit einem Bein im Gefängnis, sagt er ein wenig überspitzt. Kompliziert wird es bei Übernachtungsgästen aus dem Ausland. Zum Beispiel wie kürzlich aus den Niederlanden, die weitestgehend ein Risikogebiet sind. Wer beruflich im Ort ist, bekommt eine 48-stündige Sondergenehmigung des Kreisgesundheitsamtes. „Ich muss jeden Tag vor dem Fernseher sitzen und gucken, welche Region gerade ein Risikogebiet ist.“

Bitter sieht es bei den Veranstaltungen aus. „Herr Scheelke, wir müssen die Termine canceln“, das hat er leider oft gehört. Weihnachtsfeiern? Weitestgehend Fehlanzeige. Auch beim Weihnachtsmenü an den Feiertagen kalkuliert er eher mit 300 statt 600 Mahlzeiten. Davon, jetzt noch einen Außenbereich offen zu halten in der Hoffnung auf einen „goldenen Herbst“, hält er wenig. Heizgeräte seien teuer, „und das verpufft bei uns auf der Terrasse. Wir hatten im Verhältnis einen guten Nachsommer, aber wir werden jetzt abbauen.“