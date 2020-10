Norderstedt. Er lässt sich entschuldigen, es könne leider ein bisschen später werden. Er muss erst noch das Heu holen, für die Pferde. Die gehen vor. Schon immer, sein Leben lang. Als Peter Edgar ein paar Minuten nach 10 Uhr dann mit dem Traktor vor die Ställe gerumpelt kommt, ist der Anhänger voll beladen. Mit einem Sprung ist Edgar vom Traktor, wischt sich die Hände an der Hose ab und deutet auf das flache Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite der Ställe. Hier könne man reden.

Hier, das ist das Reiterstübchen. An den holzvertäfelten Wänden hängen Bilderrahmen mit Schleifen und Pferde-Fotos, auf einem Tisch stehen Blumen und Geschenke. Am Wochenende wurde ein bisschen gefeiert. Der Reitstall Diana an der Segeberger Chaussee ist 50 Jahre geworden. Für Peter Edgar, selbst 70, ist der Reitstall sein Kind, sein Baby, wie er es manchmal nennt. „Seit der Gründung Anfang der 1970er-Jahre war ich fast jeden Tag hier“, sagt Edgar. Er kennt jeden Stein auf dem drei Hektar großen Gelände, jede Unebenheit im Boden, jedes Holzbrett in den Boxen. „Das meiste haben wir selbst gebaut“, sagt Peter Edgar und klingt stolz. Er hat immer viel angepackt, selbst gemacht. Das lag ihm noch mehr als die Pferde.

Die Pferde seien immer Sache seiner Mutter gewesen. Seine Mutter Margot Wagner, die das Areal an der Segeberger Chaussee bereits in den 1960er-Jahren übernahm – für den Fuhrbetrieb, den sie gemeinsam mit ihrem Mann aufgebaut hatte. Die irgendwann Reiten als Hobby entdeckte und sich für ihr erstes eigenes Pferd eine Box auf dem Gelände errichten ließ. Und die daraufhin immer öfter von befreundeten Reitern gefragt wurde, ob sie ihre Pferde dort auch einstellen könnten.

Danach sei irgendwie eins zum anderen gekommen, sagt Edgar und meint: eine Box zur anderen, ein Pferd zum anderen. Zuerst nur fremde Pferde, dann auch eigene. „Da die Nachfrage nach Reitunterricht immer größer wurde, hat meine Mutter zwei Norweger gekauft und Kurse angeboten“, erinnert sich Peter Edgar, dessen eigene Reit-Ambitionen eher gering waren, wie er es nennt. „Klar, bin ich mal geritten, aber nie so leidenschaftlich wie meine Mutter, die das Reiten als Ausgleich für ihren Job im Büro des Fuhrbetriebs brauchte“, sagt Edgar. Er selbst hat eine Ausbildung als Kfz-Elektriker gemacht und nach der Lehre im Betrieb der Eltern angefangen. „Mit den Lkw konnte ich mehr anfangen als mit den Pferden“, sagt der 70-Jährige und grinst. Ein eigenes Pferd hatte er nie. Aber zwei „Lieblinge“, auf denen er am liebsten geritten ist. Immer freitags, in der Herrenabteilung, die es früher gab. Ramon und Herzog, nichts Reinrassiges, irgendeine „Straßenkötermischung“, wie er sie nennt. „Das mit den Rassen ist ja erst im Lauf der Zeit immer wichtiger geworden.“

Auch Mutter Margot lebt auf dem Gelände des Reitstalls

Der Lauf der Zeit. Bei Diana gab es viele Veränderungen seit der Gründung vor 50 Jahren. Es wurden immer mehr Pferde eingestellt, zuerst zu zweit in einer Box, dann alleine. Heute haben sie 21 Einsteller und etwa 70 Reitschülerinnen und -schüler. Neue Boxen mussten gebaut werden, eine Halle entstand. Und zwei Wohnhäuser in Holzbauweise für Peter Edgar und Margot Wagner. Seit den 1990er-Jahren wohnen sie auf dem Gelände, nur ein paar Meter von den Ställen entfernt. Wenn die Fenster geöffnet sind, hört man im Haus manchmal das Stampfen der Hufe aus dem Stall. Lkw hört man nicht mehr, höchstens noch ganz entfernt von der Segeberger Chaussee. Der Fuhrbetrieb der Familie ist längst eingestellt worden. „Hat sich nicht mehr gelohnt“, sagt Edgar und zuckt mit den Schultern.

So ist das eben. Er ist niemand, der eine große Sache aus den Dingen macht. Warum aufregen, wenn es nicht zu ändern ist. Irgendwann früher war er mal verlobt. „Doch es sollte nicht sein“, sagt der 70-Jährige, der in den vergangenen 50 Jahren fast immer alleine gelebt hat. Kinder hat er nicht. „Aber meine Mädels“, sagt er und fügt schnell hinzu: „Das sind natürlich alles Frauen!“ Aber Mädels klingt netter, findet er. Und irgendwie sind sie wie eine Familie für ihn.

Auf dem Hof hält man zusammen. Wenn er Hilfe braucht, sind die anderen für ihn da. Zum Beispiel, wenn er mal weg will. Ein paar Tage nur, länger kann er den Hof nicht alleine lassen. Einmal im Jahr fährt er vier Tage zu seiner Stiefschwester nach England. Die beiden haben erst seit 15 Jahren Kontakt. Davor wusste er noch nicht einmal, dass er noch Geschwister hat. „Mein Vater war ein britischer Soldat, der sich in Deutschland in meine Mutter verliebt hatte – und sie nach dem Krieg mit nach England nahm“, erzählt Edgar, der selbst in Jarrow, im Nordosten Englands, geboren wurde und die ersten vier Jahre dort lebte. Bis seine Mutter zurück nach Deutschland ging – und sein Vater dort blieb. Der Kontakt riss ab. Erst vor 15 Jahren machte er sich auf die Suche nach seinem leiblichen Vater – und erfuhr, dass er noch eine Stiefschwester und einen Stiefbruder hat. Anfangs haben sie sich mit Händen und Füßen verständigt, jetzt spricht er ein bisschen englisch.

Peter Edgar will solange weitermachen, wie er kann

Irgendwann, das hat er sich vorgenommen, will er mal längere Zeit in England verbringen. Vielleicht, wenn er nicht mehr arbeitet. In ein paar Jahren oder so, genau weiß er das auch nicht. „Ich mache auf jeden Fall weiter, solange meine Mutter noch lebt.“ Sie ist 93 und wohnt immer noch auf dem Hof. Immer freitags kommt sie ins Reiter­stübchen und trifft sich dort mit einer Freundin.

Peter Edgar hat sich vorgenommen, solange weiterzumachen, wie er kann. Auch mit 70 mistet er jeden Tag die Ställe aus, füttert, bringt die Pferde auf die Weide, streut neu ein, holt die Pferde mittags zurück in den Stall, füttert und bringt sie nachmittags wieder raus. „Da kommen am Tag schon ein paar Kilometer zusammen“, sagt Edgar. Er war noch nie krank, fällt nahezu nie aus. In den vergangenen Jahrzehnten waren es nur ein paar Tage – als er bei der Reparatur eines Traktors mit der Flex ausgerutscht ist und sich die Sehne durchtrennt hat. Die Narbe sieht man heute noch. Er winkt ab, nicht so schlimm. Er ist hart im Nehmen.

Zwei Pferde auf dem Hof mag er besonders. Cara und Astoria, beide schon alt, weit über 20, und ein bisschen steif in den Beinen. „Die bekommen hier nur noch ihr Gnadenbrot“, sagt er und fügt entschieden hinzu. „Die bleiben hier. Bis zum Schluss.“ Dann steht er langsam auf. Er muss weitermachen! Wenn er zu lange sitzt, rostet er ein.