Zwölf Tontafeln mit annähernd 4000 eingravierten Verszeilen erzählen das älteste Epos der Menschheitsgeschichte. Archäologen fanden die tönernen Datenträger in der Palastbibliothek des assyrischen Königs Assurbanipal – die letzte Fassung eines prähistorischen Bestsellers. Es gab mindestens fünf ältere Schriftversionen, denen noch ältere Erzählungen zugrunde lagen.

Hauptfigur der Handlung ist Gilgamesch, König der Stadt Uruk. Vor 5000 Jahren, in einer Zeit, da andernorts Steinzeitjäger die Gegend durchstreiften, herrscht er in einer Stadt, „gebrannt aus Ziegeln, hoch und fest“. Der halbgöttliche Gilgamesch und sein menschlicher Gefährte Enkidu bestehen erfolgreich viele Abenteuer, bis den treuen Freund der Tod ereilt. Gilgameschs Versuch, ihn aus der Unterwelt zurückzuholen, scheitert – die Götter gewähren nur ein letztes Treffen mit Enkidu an der Pforte zum Jenseits. Der Verstorbene schildert, wie in der Unterwelt Kronen und Königsthrone – dort bedeutungslos geworden – unbeachtet herumliegenden. Gilgamesch, den eigenen unvermeidlichen Abgang vor Augen, ist tief beeindruckt und begibt sich auf die Suche nach dem ewigen Leben. Nach gefahrvoller Reise trifft er den angeblich unsterblichen König Utanapischtim. Der rät: „Der Schlaf ist der Bruder des Todes. Gelingt es dir, den Bruder des Todes zu überwinden, so wird es dir vielleicht gelingen, auch den Tod zu überwinden – doch der Bruder des Todes ist unvergleichlich schwächer. Also versuche es: Sechs Tage und sieben Nächte lang lege dich nicht schlafen!“

Der Wachhalteversuch scheitert kläglich – eine Woche Durchsumpfen ist selbst Halbgöttern unmöglich. So schließt das Epos mit Gilgameschs Klage: „Ich habe mehr als andere Menschen vollbracht, doch vergebens; ich habe mehr gelitten, doch vergebens. Der, der aus dem Menschengeschlecht stammt, kann das ewige Leben nicht finden.“ Der Fährmann, der ihn zurück nach Uruk rudert, tröstet seinen König: „Der Mensch findet das ewige Leben nicht, doch er kann sich einen unsterblichen Namen machen.“

Gilgamesch musste sterben, und über Uruk wehte lange Zeit der Sand. Erst im Jahr 1902 entdeckte der deutsche Archäologe Walter Andrae die Stadt neu, mit der Gilgameschs Name unsterblich verbunden ist.





An welchem Fluss liegen die Ruinen? Die Antwort steht am Montag im Abendblatt. In der Freitagausgabe suchten wir den Namen eines Sees in Schottland: Es ist Loch Ness!